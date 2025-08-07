به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زوال اسرائیل نه یک آرزو بلکه یک واقعیت محتوم است که با مقاومت و ایستادگی ملت‌های منطقه روز به روز نزدیک‌تر می‌شود. اشغالگری و ظلم اسرائیل سرانجام به فروپاشی و نابودی این رژیم منجر خواهد شد. تاریخ نشان داده است که ظلم و تجاوز دوام ندارد و اسرائیل روزی از صحنه سیاسی و جغرافیایی منطقه حذف خواهد شد. مقاومت و اتحاد ملت‌ها در برابر اسرائیل نقطه آغاز پایان این رژیم نامشروع است. سقوط اسرائیل یک روند تاریخی و طبیعی است که با تلاش‌های مستمر آزادی‌خواهان تحقق خواهد یافت.

حجت‌الاسلام والمسلمین «سیدعبدالله حسینی» رئیس مرکز اسلامی آفریقای جنوبی و مولف کتاب «۱۴۰۱ سال سقوط اسرائیل» در یادداشتی به یکی از نقدهای مطرح شده در خصوص توهم پنداری زوال اسرائیل پرداخته است که این یادداشت به شرح زیر می‌باشد:

برخی از علاقمندان به دوام اسرائیل از عدم تحقق زوال این رژیم ذوق زده شده اند و می پرسند که سال ۲۰۲۲ میلادی تمام شد و اسرائیل همچنان نابود نشده. اینان زوال اسرائیل را توهم و مدعیان زوال اسرائیل را متوهمان ایده پرداز می دانند. البته دوستانی هم هستند که از عدم تحقق این امر ناراحت و متاسف هستند و می خواهند بداند چرا این امر تحقق نیافت که برای آن تاسف ماجورند و برای این سوال محق.

نوشته ای از دکتر علیرضا آزاد در توهم پنداری زوال اسرائیل خواندم. با کمی جستجو در گوگل صفحه ایشان را در اینستاگرام پیدا کردم و به برخی از نوشته ها و مطالب شان نگاهی گذرا انداختم و او را فردی فرهیخته و آزاد اندیش و ذهن نقاد او را وقاد یافتم. همین احساس مثبت نسبت به او و نوشته ها و آثارش تعجب مرا نسبت به نوشته ای که از او در مورد کتاب حقیر منتشر شده است بیشتر کرد. زیرا او نیز همانند استاد ارجمند جناب رسول جعفریان که برای او نیز احترام علمی قائل هستم تنها به تورق کتاب پرداخته اند و کتاب را نخوانده بر نیزه کرده اند. (جوابیه حقیر بر نقد جناب جعفریان مطالعه شود)

از دکتر دین پژوهی که عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه فاخر فردوسی مشهد را دارا است انتظار می‌رفت در نوشته اش از احساسات کمتر سود ببرد و از عنصر تحقیق بیشتر استفاده کند. خوش می‌داشتم و خامه اش را میبوسیدم اگر جانب اهل خدا را نگه میداشت و بی محابا اسب احساس نمی تاخت و نسبت های ناروا نمی بافت. آن را که علم و دانش و خرد و آگاهی توشه راه است نیازی به به کارگیری کلماتی مانند شیاد و احمق و ابله و القابی ازین قبیل نیست زیرا برای خرد ورزان نقد عالمانه عیار سنجش افراد و افکار واندیشه هایشان است نه دشنام های جاهلانه.

با نخستین جمله حضرت ایشان آغاز می کنیم. "حماقتی که پوستین دیانت بپوشد و آبروی ایمان را سکه بازار سیاست‌بازان کند، از هر دشمنی خطرناک‌تر است". پیداست که ایشان نویسندگان چنین کتاب هایی را احمق هایی می‌دانند که پوستین دیانت پوشیده اند که از هر دشمنی خطر ناک تر است.

اینکه نظریه پردازی و نوشتن یک کتاب که به هر دلیلی به مذاق کسی خوش نیاید حتی اگر بعدا مشخص شود که مطالبش محقق نشده است یا برخی مطالبش اشتباه باشد یا اشتباه از آب در بیاید، حماقت باشد، از یک استاد دانشگاه فرهیخته که خود آثار زیادی منتشر کرده است بسیار غیر منتظره و غیر علمی است.

جناب آقای دکتر آزاد خود دارای کتاب هایی هستند که شخصا با دیدن عناوین آنها در صفحه اینستاگرام‌ ایشان علاقمند شدم برخی از آنها را تهیه کنم و بخوانم ممکن است بسیاری از آن ایده ها و نظریه پردازی های ایشان در کتاب هایشان درست باشد و در لابلای آن برخی از نظریات هم نادرست باشد که هیچ کسی نمی‌تواند چنین ادعایی داشته باشد که نوشته های من از الف تا یا همگی وحی منزل است و در آن هیچ اشتباهی وجود ندارد. ممکن است کسانی همین نظریات نادرست را بخوانند و بپسندند و بعدا متوجه شوند که درست نبوده است آیا باید نظریه پردازی و طرح اندیشه های ایشان را حماقت خواند؟

تمام دانشگاه های آزاد اندیش جهان بر این بنیان استوار است که نظریات چه درست و چه نادرست باید در قالب کتاب و مقاله منتشر شوند و مورد نقد علمی قرار بگیرند و در یک فضای کاملا علمی نویسنده به درستی یا نادرستی نقد ها پی ببرد و یک نظریه به تکامل برسد.

فراز دوم نوشته استاد: " اخبار حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه و مواضع ایران را که می‌خوانم و کلیشه "انتقام سخت" و "واکنش در زمان و مکان مناسب" را که می‌شنوم، به یاد کتاب "سال نابودی اسرائیل" می‌افتم که سال ۱۳۹۱ منتشر شد در این کتاب ادعا می‌شود که بر اساس محاسبه اعجاز عددی آیات قرآن، نابودی اسرائیل در سال ۱۴۰۱ هجری شمسی اتفاق خواهد افتاد. جزئیات محاسبات در کتاب موجود است

در پاسخ باید گفت که چه ربطی بین انتقام سخت و واکنش در زمان و مکان مناسب با کتاب حقیر وجود دارد خدا می‌داند و نویسنده. تنها ربطی که می‌توان یافت این است که نویسنده می‌خواهد بگوید اسرائیلی که قرار بوده است نابود بشود هنوز نابود نشده است و مشغول کشتار مردم غزه است . اینک که هم انتقام سخت عملی شد و هم جهان معنی پاسخ در زمان و مکان مناسب را فهمیده است فکر می‌کنم بعد از شکست سخت اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه قیافه ایشان بسیار دیدنی باشد.

این فراز از نوشته ایشان را دوباره بخوانید. "این قبیل متوهمانِ ایده‌پرداز و استراتژیست‌های آخرالزمان‌باز، ابلهانه یا شیادانه، *درّه را بسان قلّه می‌آرایند* و از آیات و روایات و آمارهای جعلی مایه می‌گذارند و توهمات خود را به خورد تصمیم‌گیران مملکتی می‌دهند و باد نخوت در پوستین این جماعت می‌دمند و مواجب و مناصب می‌گیرند."

نخست آنکه ایده زوال اسرائیل را یک توهم پنداشته است . موضوعی که حد اقل اینک دیگر توهم نیست و کاملا به واقعیت نزدیک است‌. دیگر آنکه فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه به قله نزدیک شده ایم را به سخره گرفته است . نویسنده ای که عظمت ایران در چشم جهان بعد از. دفاع مقدس ۱۲ روزه را نزدیکی به قله نبیند خودش یک متوهم بیشتر نیست. ثالثا، انتشار چنین به تعبیر خودش "توهماتی" را برای گرفتن مواجب و مناصب میدانند. این افترا حد اقل برای من که نه مواجبی دریافت کرده ام و نه منصبی دارم و مقام معظم رهبری که به مواجب و مناصب نیازی ندارد صادق نیست. در فراز دیگر سخنانش با قرار دادن فرمایشات مختلف دیگر نویسندگان که بطلان آنها بر کسی پوشیده نیست سعی دارد ایده زوال اسرائیل و سپردن پرچم بدست حضرت مهدی(عج) را به سخره بگیرد که صاحبان ایده باید از آن دفاع کنند.

اما در مورد توهم زوال اسرائیل، اولا اسرائیلی که قبل از ۷ اکتبر وجود داشت دیگر وجود خارجی ندارد. متوهم کسی است که نمی‌توانند این واقعیت آشکار را ببیند. آن اسرائیل مرد. اسرائیل امن اسرائیلی که دارای اخلاقی ترین ارتش جهان است اسرائیل شکست نا پذیر. اسرائیلی که دارای بزرگترین ارتش خاور میانه. اسرائیلی که تنها دمکراسی غرب آسیاست. اسرائیلی که در سرزمین موعود تشکیل شده است. اسرائیلی که قوم برتر جهان را در خود جای داده است. اسرائیلی که یهودیان مظلوم جهان که از نسل کشی هیتلر جان سالم بدر برده است را در خود جای داده است. آن اسرائیل دیگر وجود خارجی ندارد.

آنچه از اسرائیل باقی مانده است، عبارت از یک ارتش فرسوده می‌باشد که دو سال است نتوانسته است به اهدافش در غزه دست پیدا کند. بله توانسته است ۶۰ هزار انسان بی‌دفاع را بکشد و غزه را با خاک یکسان کند اما نتوانسته است بر اراده مردم مقاوم غزه که نتانیاهو اخیرا آنانرا سر سخت و کله شق خواند پیروز شود. نه حماس را ازبین برده است نه گروگان‌هایش را آزاد کرده است و نه به اهدافی که قبل از تهاجم به غزه مشخص کرده است رسیده است. آن اسرائیل شکست نا پذیر دیگر وجود خارجی ندارد. متوهم کسی است که هنوز فکر میکند آن‌اسرائیل موجود است.

اسرائیل با این شعار تاسیس شد که هیچ جای جهان برای یهودیان امن نیست. به اسرائیل بیایید که امن ترین جای جهان برای یهودیان است.‌ آن اسرائیل امن دیگر وجود خارجی ندارد. به گوگل مراجعه کنید، تعداد مراجعه به گوگل برای مکان امن برای یهودیان ۵ هزار درصد افزایش یافته است. بعد از ۷ اکتبر در قبرس و کیپ‌تاون و بوینس آیرس بیش از یک صد هزار خانه توسط یهودیان فراری از اسرائیل امن خریداری شده است. آن اسرائیل امن دیگر وجود خارجی ندارد. متوهم کسی است که هنوز فکر میکند آن اسرائیل امن موجود است.

۷۵ سال است که ارتش اسرائیل خودرا اخلاق مدارترین ارتش جهان معرفی می‌کند. آن اسرائیل با جنایاتی که در برابر چشم جهان در غزه مرتکب شد وقتی مرد که سرباز اخلاق مدارش برای جشن تولد دخترش یک مجتمع مسکونی در غزه را با تمام ساکنانش در یک برنامه زنده منفجر کرد تا تولد دخترش را تبریک بگوید و بر لبان دخترش لبخند بکارد. آن اسرائیل وقتی مرد که ۲۶۰ خبر نگار را عمدا کشت. وقتی مرد که از گرسنگی به عنوان سلاح استفاده کرد. وقتی مرد که صد ها بیمارستان را هدف قرار داد. وقتی مرد که ۱۶ هزار کودک بیگناه را کشت . هیچکس در جهان جز صهیونیست های بی وجدان و بی اخلاق حتی در داخل اسرائیل دیگر افسانه حقوق بشر و رعایت اخلاق را از اسرائیل باور نمی‌کند. در داخل جامعه یهودیان جهان نهضتی بوجود آمده است با عنوان ( not in my name) یعنی اگر میخواهی بکشی بکش ولی نه به نام من یهودی. موج خود کشی های بی سابقه در ارتش اسرائیل و خود زنی های بی شمار برای فرار از خدمت را مگر نمی‌خوانید.

آن اسرائیل به اصطلاح اخلاق مدار دیگر وجود خارجی ندارد. متوهم کسی است که هنوز فکر میکند آن اسرائیل موجود است. برای ۷۵ سال اسرائیل خودرا به عنوان تنها دمکراسی خاورمیانه معرفی میکرد. و این ایده را به تمام جهان می‌فروخت که از تنها دمکراسی خاورمیانه حمایت کنید. قبل از ۷ اکتبر اگر در سرزمین های اشغالی دمکراسی ای وجود داشت تنها در غزه بود که با رای مستقیم مردم، حماس حکومت می‌کرد.

اسرائیلی که خودرا تنها دمکراسی خاورمیانه می‌خواند نه تنها ۷۵ سال است که با دمکراتیک ترین خواسته جهان یعنی انجام‌ یک انتخابات آزاد تحت نظر سازمان ملل مخالفت می‌کند که تنها نهاد دمکراتیک در سر زمین های اشغالی را میخواهد از میان بردارد. آن اسرائیل به اصطلاح دمکراتیک دیگر وجود خارجی ندارد. متوهم کسی است که هنوز فکر می‌کند تنها دمکراسی خاورمیانه موجود است.

اسرائیل با ایده سرزمین موعود بنیاد گذارده شد. در باور صهیونیست‌ها فلسطین سرزمینی است که خداوند آنرا به قوم برتر جهان وعده داده است. آنقدر این ایده ۷۵ سال ذهن و زبان صهیونیست های متوهم را تسخیر کرده بود که آن را قوی ترین عنصر در شکل گیری اسرائیل می‌دانستند. این ایده بعد از ۷ اکتبر بر باد هوا رفت. آنقدر سخیف و بی معنا شد که حتی چهره ای مانند پیرس مورگان هم آن را سخیف و بی معنا خواند. اگر قبل از اکتبر کسانی بودند در جهان که این ایده را قبول داشتند دیگر در جهان آزاد کسی پیدا نمی‌شود که وجود اسرائیل را بر اساس تز سر زمین موعود بپذیرد. با آشکار شدن سخافت این شعار اسرائیل در حقیقت پایه‌های مشروعیتش را از دست داد.

عمود اصلی خیمه اسرائیل که با تز پر طمطراق سر زمین موعود وجود خارجی داشته مورد مضحکه جهان آزاد قرار گرفته است. آن ستون را موریانه خورده است. آن پایه منهدم شده است. آن اسرائیل که با ایده سرزمین موعود جعل شده بود دیگر وجود خارجی ندارد. متوهم کسی است که هنوز به این ایده باور داشته باشد. اسرائیل خود را قوم برتر می‌داند وتمام ملت های دیگر را برده قوم یهود می‌داند. سالها این ایده را به خورد کودکان خود دادند و این فکر را در سر پروراندند و با آن یک کشورک جعلی ساختند. این ایده چنان در بین ملت های جهان رنگ باخت که درست بر عکس ترجمه شد. قوم برتر در سنگدلی، قوم برتر در نسل کشی، قوم برتر در بی‌رحمی، قوم برتر در کودک کشی.

اسرائیلی که مبتنی بر ایده قوم بر تر بود دیگر وجود خارجی ندارد. متوهم کسی است که هنوز اسرائیل مبتنی بر ایده قوم برتر را ماندنی می‌داند.‌ اسرائیل ۷۵ سال مشغول مظلوم نمایی است. ۷۵ سال از قربانیان هولوکاست هیتلر فیلم گرفتند و فهرست شیندلر ساختند و برای آن در کیپ تاون و ژوهانسبورگ و نیویورک و آرژانتین و مسکو موزه ها ساختند. به جای انتقام از آلمان فلسطین را اشغال کردند و خودرا مظلوم جلوه دادند و از مردم جهان اشک گرفتند. آنقدر که نطق هیچ سخنران صهیونیستی بدون تاکید بر قربانیان و بازماندگان هولوکاست به اتمام نمی‌رسد. آن اسرائیل آنقدر در غزه جنایت کرد که روی هیتلر را سفید کرد. کم کم در جهان سخن از حقانیت هیتلر زده می‌شود. جهان می‌گوید هیتلر حق داشته است. جمله معروف هیتلر میلیارد ها بار بلند خوانده شده است. (من همه یهودیان را نکشتم. تعدادی را زنده گذاشتم تا آیندگان بدانند یهودیان چه جانورانی هستند)

آنقدر اسرائیل در این دو سال جنایت کرد که حتی صدای قربانیان هولوکاست در آمد. بازماندگان هولوکاست از آمریکا خواستند که جنایت هیتلر را تکرار نکنند. آن اسرائیل که با مظلوم نمایی توجه جامعه جهانی را به خودش جلب کرده بود دیگر وجود خارجی ندارد. متوهم کسی است که هنوز فکر میکند آن اسرائیل در نقشه جهان موجود است.

پس متوهمان ایده پرداز وجود اسرائیل از موجودیت کدام اسرائیل دم میزنند و زوال کدام اسرائیل را توهم می‌دانند. اسرائیلی که بدون آمریکا یک هفته هم دوام نمی آورد؟ اسرائیلی که دو سال است نتوانسته است گروگان‌هایش را آزاد کند؟ اسرائیلی که فقط میتواند کودک بکشد؟. اسرائیلی که با تنفس مصنوعی به حیات خودش ادامه می‌دهد.؟ اسرائیلی که بعد از ۱۲ روز جنگ التماس آتش بس می‌کند.؟ اسرائیلی که نخست وزیرش تحت تعقیب دادگاه جنایات جنگی است؟ اسرائیلی که تمام حامیانش را حتی در دنیای غرب از دست داده است؟ اسرائیلی که بر علیه آن در تمام شهر های جهان هزاران تجمع برگزار شده است؟ اسرائیلی که خوانندگان غربی بر ارتش آن مرگ میفرستد؟ اسرائیلی که بر علیه او آهنگ بوم بوم تلاویو بیش از یک میلیارد دیده می‌شود؟ اسرائیلی که تنها برتری اش اف ۳۵ آمریکایی و برخورداری از تجهیزات پیشرفته جاسوسی است؟

باور کنید آن اسرائیل مدتهاست که مرده است. بهتراست شما از خواب غفلت بیدار شوید و بر گورش فاتحه ای بخوانید نه آنکه مرگش را توهم بدانید. آن اسرائیل دیگر وجود خارجی ندارد. آنکه به ایران حمله کرد و ۳۰ تن از فرماندهان و ۱۷ تن از دانشمندان ما را کشت ایالت پنجاه و یکم آمریکا بود. پایگاه نظامی واشنگتن بود در تلاویو نه اسرائیل.

توهم این است که هنوز کشوری جعلی بنام اسرائیل را در ذهن و زبان تان به رسمیت میشناسید و زوال آن را هم توهم می‌دانید. در این جنگ تمدنی درست است که ما نصر الله ها سنوار ها سلامی ها و حاج قاسم ها را از دست داده ایم ولی آنکه برنده نهایی این جنگ است ما هستیم نه اسرائیل. پیروزی بی هزینه حاصل نمی‌شود. شخصا از زبان شهید هنیه شنیدم که گفت ملت ۷ ملیونی الجزایر در جنگ علیه فرانسه یک ملیون شهید تقدیم کرد. ما هنوز خیلی مانده است به الجزایر برسیم. ما آماده ایم کل ملت فلسطین را تقدیم کنیم. ما اسرائیل را در جنگ نرم نابود کرده ایم. نابودی جبهه ای که در جنگ نرم شکست خورده است بسیار آسانتر و دست‌یافتنی تر است. اسرائیلی که دوسال است در غزه تن به آتس بس نمی‌دهد بعد از ۱۲ روز درخواست آتس بس می‌کند. مر شایمر را حتما میشناسی، اخیرا گفته است که حمله مجدد اسرائیل به ایران بمنزله خودکشی است. باور کن آن اسرائیل مورد علاقه شما مرده است.‌

اما نکته ای در مورد کتاب زوال اسرائیل، نخست آنکه این کتاب برای نخستین بار در جهان ایده امکان زوال اسرائیل را بر سر زبان‌ها انداخت. قبل از انتشار این کتاب کسی در مورد امکان زوال اسرائیل سخن نمی‌گفت. این ایده به چند زبان ترجمه شد و جای خودش را در کشور های عربی باز کرد و میلیون‌ها صفحه در فضای مجازی را بخودش اختصاص داد و در مورد آن هزاران فیلم و کلیپ و پادکست و وبلاگ ساخته شد. در موساد بخش ویژه ای برای مقابله با این ایده تشکیل شد و در شبکه های تلویزیونی اسرائیل مورد بحث قرار گرفت برای بیش از ۱۵ سال لرزه بر ارکان اسرائیل انداخت.

بنا براین حتی اگر اسرائیل از بین نرود همین که ۱۵ سال خواب را از چشم سردمداران اسرائیل گرفت کافی است.

دوم اینکه باعث مهاجرت معکوس بسیاری از یهودیان از اسرائیل شد. فضای مجازی پر است از پیام‌های کسانی که گفته اند از اسرائیل خارج شده اند چون زوال اسرائیل را بر اساس پیش بینی مسلمانان حتمی می‌دانسته اند. سوم آنکه در مقدمه این کتاب با صراحت تمام نوشته ام که محاسبات این کتاب وحی منزل نیست و تنها برداشتی از محاسبات ریاضی قرآن توسط اینجانب و سایر مطرح کنندگان ایده زوال اسرائیل در قرآن است . حتی در مقدمه ذکر شده است که اگر به هر دلیلی این اتفاق در سال ذکر شده نیفتد به محاسبات ما شک کنید نه به اتقان قرآن. رابعا زوال اسرائیل مانند بوجود آمدنش یک اتفاق دفعی و آنی یک روزه نیست. پروژه ایجاد اسرائیل از طرح موضوع توسط هرتزل در سال ۱۸۷۹ و صدور اعلامیه بالفور در سال ۱۹۱۷ تا تاسیس گروه نظامی هاگانا در سال ۱۹۲۱ و گروه آرگون در سال ۱۹۳۱ شروع شد با و اقدامات نظامی این گروه ها در سال‌های ۱۹۴۶ و ۴۷ که منجر به تصویب کشور اسرائیل در سال ۱۹۴۸ به پایان رسید.

به‌همین صورت روند اضمحلال اسرائیل پروسه ای است که از سال ۲۰۰۶ با جنگ ۳۳ روزه که ارتش اسرائیل نخستین شکست خودرا تجربه کرد شروع شده و درطول سال‌های بعد با مسلح شدن گروه های مبارز فلسطینی ادامه پیدا کرد. سکانس پایانی این فیلم وحشتناک از عملیات سیف القدس در سال ۲۰۲۱ شروع شد و با اتفاقاتی که منجر طوفان الاقصی در سال ۲۰۲۳ گردید ادامه یافت که هنوز ادامه دارد. اسرائیلی که هر روز پذیرای یهودیان مهاجر از کشور های دیگر بود دچار مهاجرت معکوس بی برگشت شده و صدها هزار نفر در انتظار فرصت برای ترک همیشه سرزمین غصبی فلسطین هستند.

کمترین اتفاقی که بزودی رقم خواهد خورد تشکیل دولت فلسطین در سرزمین های اشغالی ۱۹۶۷ میباشد که در دستور کار دیپلماسی جهان قرار گرفته است و بسیاری از حامیان تاریخی اسرائیل از آن حمایت کرده اند. تشکیل دولت فلسطین ضمن تحمیل شکست تاریخی بزرگ، اسرائیل را در مساحت کوچکی به اندازه یک پنجم سرزمین های اشغال شده تقلیل خواهد داد و شکننده تر خواهد کرد.

امروز اسرائیلی که به سربازانش می‌گفت با خیال راحت بجنگید گلوله ای به سمت شما نخواهد آمد، باید تابوت بیش از ده هزار سربازش را بخاک بسپارد. چهره مخدوش اسرائیل چنان در بین ملت ها و دولت‌های جهان بی اعتبار شده است که نخست وزیر خونخوارش در سازمان ملل برای صندلی های خالی سخنرانی می‌کند. هم در داخل اسرائیل و هم در خارج از آن حرف از فروپاشی اسرائیل بصورت جدی مطرح شده است.

پنجم آنکه اگر این اتفاق حتی اگر با اختلاف چند سال از سال ۲۰۲۲ بیفتد بازهم چیزی از شگفتی آن نخواهد کاست. در این صورت کاشفان این تئوری عجیب به تیر اندازانی خواهند ماند که اگر چه نتوانسته اند نقطه مرکز سیبل تیراندازی را هدف قرار دهند و مدال طلا بگیرند ولی توانسته اند دایره اول یا دوم دور نقطه مرکزی سیبل را مورد اصابت قرار دهند که می‌توانند به مدال برنز بازی بسنده کنند که باز هم ارزشمند است.

مدتی قبل موساد بنده را با ارسال پیامی از طریق واتساپ با شماره ای از لتونیا تهدید به مرگ و آبروریزی و از بین رفتن کسب و کارم کرد. همراه این پیام تهدید آمیز چند عکس هم فرستاده شده بود که با کوادکوپتر از حیاط خانه و اطاق خواب من و کنتور منزلم گرفته شده بود. در این پیام بنده را به حمایت از تروریسم در آفریقای جنوبی و نگارش کتاب ضد یهودی متهم کرده اند و مسئولیت هر گونه اقدام در کل قاره آفریقا بر علیه منافع شأن را به گردن من انداخته آمد. با آمدن این پیام خدا را شکر کردم که نگارش این کتاب کار خودش را کرده است و اثر لازم را روی صهیونیست‌ها گذاشته است. هر چند می‌دانند که بردن اسرائیل به دادگاه لاهه نیز در نتیجه اقدامات مرکز اسلامی آفریقای جنوبی صورت گرفت و از این جهت عصبانی هستند و ان شاء الله از این عصبانیت خواهند مرد.

به هر حال روزها و ماه‌های آینده سرنوشت سازترین ایام تاریخ جهان خواهد بود. روزهای تعیین آینده جهان. بنا براین سوال این نیست که آیا رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد یا خیر. سوال این است که صهیونیست ها چه روزی را برای ثبت در تاریخ به عنوان روز نابودی اسرائیل انتخاب خواهد کرد. قطعا جهان بدون اسرائیل جای بسیار بهتری برای زندگی خواهد بود. اما چه در زمان پیش بینی شده اسرائیل نابود شود و چه نشود نکته ای که بسیار جلب توجه می‌کند، میزان خوشحالی بعضی از دوستان از عدم زوال اسرائیل است که دیری نخواهد پائید. انگار از ماه ها قبل روز آخر سال ۲۰۲۲ میلادی را نشانه گذاری کرده بودند که از راه برسد و اسرائیل نابود نشود تا بی صبرانه هنوز سال تمام نشده مقاله بنویسند و مشت محکم بزنند به دهان مدعیان زوال اسرائیل. خوشحالی و ذوق زدگی که در این نوشته ها مشاهده میشود در چهره نتانیاهو هم امروز مشاهده نمی‌شود.

جهت اطلاع دوستان ذوق زده عرض می‌کنم که زوال اسرائیل وعده الهی در قرآن است که هیچ تردیدی در آن وجود ندارد. چه ما در فهم زمان نابودی این رژیم غاصب اشتباه کرده باشیم و چه ان شاء الله در آینده شاهد آن باشیم چیزی از اصل این قاعده اجتناب ناپذیر الهی کم‌ نمی‌کند. اسرائیل هم بر اساس پیش بینی قرآن هم بر اساس نظریه پردازی کارشناسان صهیونیست اسرائیلی در حال نابودی است.

سوال این نیست که آیا اسرائیل نابود خواهد شد یا خیر. سوال این است که آیا بر اساس برداشت امثال حسینی این زوال در چه زمانی اتفاق خواهد افتاد در دقیقه نودی که اعلام شده بود یا در وقت اضافه. اسرائیلی که از عدم زوالش خوشحالید تمام پایه‌های مشروعیتش را موریانه خورده است، آبرویش در جهان رفته است، امنیت شهروندانش در جهان به خطر افتاده است و عنقریب خودش هم از نقشه جغرافیایی جهان حذف خواهد شد. آن روز مشخص خواهد شد که متوهم چه کسی است. آن روز قیافه آزادهایی که اسیر ابهت پوشالی اسرائیل شده اند دیدنی خواهد بود. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا.

