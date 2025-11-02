به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاهی در فرانسه، چهار شهروند بلغار را به‌دلیل نقاشی «کف دست‌های قرمز» بر دیوار یادبود هولوکاست در پاریس، به حبس محکوم کرد.

بر اساس حکم صادرشده، جورجی فیلیپوف و کیرل میلوشیف که نقش خود را در این نقاشی‌ها پذیرفته‌اند، هرکدام به دو سال زندان محکوم شدند. نیکولای ایوانوف، متهم به جذب این افراد، به چهار سال زندان محکوم شد و میرشو آنجلوف، فرد معرفی‌شده به‌عنوان رهبر گروه، همچنان متواری است و به سه سال زندان محکوم شده است.

گفتنی است هولوکاست به ادعای یهودیان مبنی بر کشته شدن شش میلیون یهودی در جنگ جهانی دوم توسط هیتلر اشاره دارد. این واقعه باعث شد صهیونیست‌ها با سر دادن فریاد مظلومیت، از جامعه جهانی درخواست غرامت کنند. اروپاییان نیز به بهانه جبران این خسارت، به فکر تأسیس دولت مستقلی برای آنان افتادند در حالی که هیچ دلیل و سندی برای اثبات هولوکاست وجود ندارد.

