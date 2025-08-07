به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور راجه ناصر عباس جعفری، رئیس مرکزی مجلس وحدت مسلمین، در دیدار با زائران امام حسین(ع) پیش از آغاز راهپیمایی ریمدان، تصریح کرد: من اینجا نماینده یک حزب نیستم؛ من اینجا حسینیام. پیوند ما با امام حسین(ع) پیوندی از سر عشق و ایمان است، و ما هرگونه سیاستی را که بخواهد این سفر روحانی را به ابزار منافع خود تبدیل کند، محکوم میکنیم.
وی ادامه داد: ما زندگیای را نمیخواهیم که ما را از امام حسین(ع) دور کند. هر رابطه و پیوندی که مانع زیارت امام شود، از دید ما مردود و ناپذیرفتنی است. عشق به حسین، فراتر از هر وابستگی دنیوی است. ما عزم کربلا داریم و بیتردید از این مسیر خواهیم گذشت.
راجه ناصر همچنین تأکید کرد: ما تنها خواهان حقوق قانونی خود هستیم. نه بهدنبال درگیری هستیم، نه میخواهیم زائران در رنج بیفتند. انتظار ما از دولت این است که امنیت زائران را تضمین کرده و تمام مسیرهای زمینی را برای انجام این فریضه مذهبی باز کند.
