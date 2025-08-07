به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام اربعین حسینی، موکب قمر بنیهاشم (ع) شهرستان صومعهسرا با ۱۴ سال سابقه فعالیت مستمر، امسال نیز با حضور ۵۰ خادم داوطلب به زائران امام حسین (ع) خدمات گستردهای ارائه می دهد.
مهرداد طریقضیابری، مدیر اجرایی این موکب، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان اعلام کرد: موکب قمر بنیهاشم (ع) از سال ۱۳۹۱ با هدف ترویج شعائر دینی و خدماترسانی به زائران حسینی و همچنین امدادرسانی در مناسبتها و بحرانهای طبیعی بهطور عامالمنفعه تأسیس شده است.
این موکب از تاریخ ۵ تا ۲۵ صفر به صورت شبانهروزی در حسینیه فاطمهالزهرا (س) واقع در کوچه ساخته البغداد خیابان میثم تمار فعال بوده و خدماتی از جمله اسکان، تغذیه، بهداشت و امور فرهنگی را پوشش میدهد، ظرفیت اسکان همزمان موکب ۶۰۰ نفر شامل ۳۵۰ مرد و ۲۵۰ زن است.
طبق آمار ارائهشده، روزانه ۶۷۰۰ پرس غذا شامل ۷۰۰ صبحانه، ۳۰۰۰ ناهار و ۳۰۰۰ شام بین زائران توزیع شده و ایستگاه صلواتی نیز با ارائه نوشیدنیهای خنک، شربت، چای و هندوانه، میزبان زائران بوده است..
خدمات پزشکی با حضور شبانهروزی یک پرستار مرد و یک پرستار زن در حسینیههای برادران و خواهران ارائه شده و به منظور رفاه زائران، ۱۰۰ متر سایهبان در مسیر عبور احداث شده است..
فعالیتهای فرهنگی موکب شامل برگزاری نماز جماعت، زیارت عاشورا، دعای عهد، روضهخوانی، مسابقات مذهبی، سخنرانیهای دینی، پاسخ به پرسشهای شرعی و فضاسازی محیطی با نصب پرچمهای امام حسین (ع) بوده که با حضور روحانیون، مداحان و فعالان فرهنگی، شور و معنویت خاصی به محیط بخشیده است..
هزینههای این موکب توسط خیرین و مردم شریف شهرستان صومعهسرا تأمین میشود.
