قرارداد ۳۵ میلیارد دلاری میدان گازی «لوایاتان» اسرائیل با مصر؛ تقویت مالی رژیم صهیونیستی و تهدید سرنوشت فلسطینیان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ میدان گازی «لوایاتان» در سواحل مدیترانه اسرائیل قرارداد صادرات گاز به ارزش تا ۳۵ میلیارد دلار با مصر امضا کرد که قرار است تا سال ۲۰۴۰ در مجموع حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب گاز به قاهره ارسال شود. این معامله که با هدف رفع کسری انرژی مصر و رقابت با واردات گاز طبیعی مایع (LNG) صورت گرفته است، عملاً منابع مالی عظیمی را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار میدهد و با تشدید فشار اقتصادی–سیاسی بر ملت فلسطین، امنیت انرژی و معیشتی آنها را بیش از پیش به خطر میاندازد
طبق اطلاعاتی که رویترز منتشر کرده، بر اساس این قرارداد، در مرحله اول از اوایل سال ۲۰۲۶ میلادی حدود ۲۰ میلیارد مترمکعب گاز از میدان لوایاتان به مصر منتقل میشود و در فاز دوم – پس از تکمیل طرح توسعه لوایاتان و احداث خط لوله جدید از مسیر نیتزانا در جنوب اسرائیل – میزان صادرات به ۱۱۰ میلیارد مترمکعب افزایش خواهد یافت . این گاز ارزانقیمتتر از LNG به مصارف صنعتی و خانگی مصر خواهد رسید و با انباشت درآمدهای نفتی و گازی در خزانه رژیم صهیونیستی، امکان تشدید پروژههای شهرکسازی و سرکوب فلسطینیان فراهم میشود.
از سوی دیگر، این توافق به دلیل دورزدن بندر غزه در تحمیل محدودیتهای سنگین بر ساکنان نوار غزه و بازوان اقتصادی حکومت خودگردان فلسطین، خطر افزایش گرسنگی و بحران آب را برای آنان به دنبال خواهد داشت. فعالان حقوق بشر و ناظران منطقهای هشدار میدهند که هرگونه درآمد اضافی اسرائیل میتواند صرف ادامه سیاستهای اضمحلال نهادهای فلسطینی و توسعه استقرار غیرقانونی شهرکهای صهیونیستی در کرانه باختری شود، امری که منافع انسانی و اقتصادی مردم فلسطین را به شدت زیر سؤال برده و حقوق اولیه آنها را نقض میکند.
این معامله همچنین بار دیگر نشان داد که چگونه دولتهای منطقه – بهویژه مصر بهرغم ادعای حمایت از مبارزه ملت فلسطین – در عمل با انعقاد قراردادهای پرمنفعت با تلآویو، به تأمین مالی رژیم اشغالگر و تضعیف مقاومت مشروع فلسطینیان کمک میکنند.
