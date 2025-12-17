به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر اسرائیل، شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که بزرگترین توافق تاریخ اسرائیل در حوزه گاز تصویب شده است.
نتانیاهو در یک کنفرانس خبری گفت: من بزرگترین قرارداد گازی در تاریخ اسرائیل را تصویب کردم و این قرارداد با مصر منعقد شده است.
گزارشهای رسانههای غربی حاکی از آن است که ارزش این قرارداد گازی اسرائیل و مصر تا سال ۲۰۴۰ بالغ بر ۳۵ میلیارد دلار است و این هفته دوباره مورد توجه قرار گرفته بود، پیش از آنکه نتانیاهو عصر چهارشنبه از نهایی شدن آن خبر دهد.
نخستوزیر اسرائیل در بیانیهای، توضیح داد که تصمیم برای تصویب این قرارداد میلیاردی پس از مشورتهای گسترده و با هدف تضمین تمامی منافع امنیتی عالی اسرائیل اتخاذ شده است.
او در عین حال تأکید کرد که به دلیل حساسیت موضوع، از بیان جزئیات این ملاحظات امنیتی خودداری میکند و تنها اعلام کرد که بهطور کامل این توافق را تأیید خواهد کرد.
