خشم فضای مجازی از قرارداد گازی مصر با «اسرائیل»

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کاربران آنلاین در شبکههای اجتماعی، خشم خود را از قرارداد گازی ۳۵ میلیارد دلاری میان مصر و رژیم صهیونیستی ابراز کرده و مصر را به همدستی اقتصادی در جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه متهم کردهاند.
این قرارداد که پنجشنبه گذشته توسط شرکت انرژی اسرائیلی «نیومد» اعلام شد، بزرگترین قرارداد صادراتی در تاریخ رژیم صهیونیستی است و واردات گاز مصر از میدان گازی لویاتان را سه برابر میکند و ۱۳۰ میلیارد متر مکعب گاز را تا سال ۲۰۴۰ از این میدان گازی فراساحلی به مصر منتقل خواهد کرد.
در بحبوحه جنگ علیه غزه که چندین کشور و همچنین بسیاری از گروههای حقوق بشر بینالمللی و کارشناسان آن را به عنوان یک نسلکشی توصیف میکنند، تصمیم مصر برای واردات گاز رژیم صهیونیستی، در فضای آنلاین «شرمآور» خوانده شد.
بسیاری نیز نگرانیهایی را در مورد مالکیت قانونی منابع گازی مطرح کردهاند و استدلال میکنند که این قرارداد دزدی است، زیرا منابع نفت و گاز در دریای مدیترانه قبل از شکل گیری «اسرائیل» و اخراج غیرقانونی فلسطینیها در سال ۱۹۴۸، متعلق به فلسطینیها بوده است.
محمد الشنقیطی، نویسنده و دانشیار اخلاق سیاسی و تاریخ دین در دانشگاه حمد بن خلیفه، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دولت مصر گاز فلسطین را از صهیونیستها میخرد، در حالی که آنها در حال قتل عام صاحبان آن گاز هستند!
دکتر حاتم عزام، نماینده سابق پارلمان مصر، نیز در پستی در ایکس، مالکیت رژیم صهیونیستی بر میدان گازی را زیر سوال برد و ادعا کرد که این گاز در اصل گاز مصری است که به مقامات اسرائیلی واگذار شده، زیرا این میدان در «منطقه اقتصادی انحصاری مصر» واقع شده است.
بر اساس گزارش میدل ایست آی، در حالی که عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر، بارها اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کرده و آوارگی اجباری فلسطینیها را «بیعدالتی که ما نمیتوانیم در آن مشارکت کنیم» خوانده است، دولت مصر به کمک و همدستی در محاصره غزه توسط نتانیاهو متهم شده است.
