شاعران ایران و جهان در شب شعر «مسافران بامداد؛ روایت ۱:۱۴» گرد هم آمدند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ویژهبرنامهی شب شعر «مسافران بامداد؛ روایت ۱:۱۴» شامگاه چهارشنبه، ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ با حضور پرشور مردم، خانوادههای شهدا، جمعی از مسئولان فرهنگی و هنری، و شاعران برجستهی ملی و بینالمللی در گلزار شهدای آستانه اشرفیه برگزار شد.
این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطرهی شهدای اقتدار ملی، بهویژه ۱۷ شهید والامقام آستانه اشرفیه و همچنین ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی شکل گرفت. فضای معنوی گلزار شهدا، همراه با عطر حضور شاعران، به این محفل ادبی رنگ و بویی خاص بخشید.
در این شب شعر، شاعران با بهرهگیری از زبان فاخر و تأثیرگذار شعر، از مقام والای شهیدان سخن گفتند و با سرودههایی سرشار از احساس، حماسه و معنویت، فضایی کمنظیر پدید آوردند؛ شعرهایی که نهتنها بازتابدهنده عواطف انسانی بودند، بلکه تجلی تعهد اجتماعی، بیداری فرهنگی و همبستگی ملی را نیز در خود جای داده بودند.
از جمله مهمانان ویژهی این مراسم، سید احمد شهریار، شاعر پارسیگوی از پاکستان، و ندیم سرسوی، شاعر نامآشنا از هندوستان، بودند که با شعرخوانی خود، بار دیگر پیوند عمیق فرهنگی ایران با کشورهای همزبان و همدل را به نمایش گذاشتند.
علیرضا قزوه، شاعر برجسته و شناختهشدهی انقلاب اسلامی، و مصطفی محدثی خراسانی، شاعر آیینی و متعهد، نیز با اشعار خود فضای محفل را به اوج رساندند و با بیان مضامین عمیق مقاومت و وفاداری، مورد استقبال گرم حاضران قرار گرفتند.
در کنار این چهرههای شاخص، جمعی از شاعران استانی و شهرستانی از جمله اسماعیل محمدپور، محمود حبیبی کسبی، فرامرز محمدیپور، اسماعیل یکتایی، نجمه پورملکی، سعیده حسینجانی و رقیه آزادنیا با سرودههای خود حال و هوایی بومی، صمیمی و دلنشین به برنامه بخشیدند. این بخش، جلوهای از ظرفیتهای ادبی و فرهنگی منطقه و نقش مهم آستانه اشرفیه در تولید و ترویج شعر مقاومت را آشکار ساخت.
این ویژهبرنامه در میان اشک و لبخند حاضران، با قرائت اشعاری که یاد و نام شهیدان را زنده نگاه میداشت، به پایان رسید و بار دیگر نشان داد که شعر، همچنان زبان زندهی فرهنگ مقاومت و ایثار در ایران و جهان است.
-------------------------
پایان پیام/۳۴۴
نظر شما