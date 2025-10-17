سازمان جهان اسلام برای آموزش، علم و فرهنگ، هفته جهانی رمان را گرامی داشت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان جهان اسلام برای آموزش، علم و فرهنگ(ایسِسکو) به مناسبت هفته جهانی رمان، نشستی با عنوان «روایتگری و پرسش هویت» در مقر خود در شهر رباط پایتخت مراکش برگزار کرد. در این نشست گروهی از نویسندگان، شاعران، اندیشمندان و دانشگاهیان برجسته حضور داشتند.
این نشست به بررسی مفهوم هویت در ادبیات روایی عربی و پیوند آن با تحولات فرهنگی معاصر پرداخت و مسئلهی جایگاه و حافظه را از منظر روایتشناختی به بحث گذاشت.
«سالم بن محمد المالک» مدیرکل ایسسکو در سخنرانی افتتاحیه گفت: جهان اسلام امروز فصل تازهای از تاریخ فرهنگی خود را مینویسد؛ فصلی که میان اصالت و گشودگی تعادل برقرار میکند و روایتی تمدنی بر پایه تنوع و احترام متقابل میآفریند.
او با تأکید بر اینکه هویت دیوار جدایی نیست، بلکه پنجرهای رو به جهان است، به دادههای بینالمللی اشاره کرد که نشان میدهد بیش از ۵۰ درصد از زبانهای جهان در معرض نابودی هست. ۸۰ درصد تولید فرهنگی جهانی از زبانهای غربی ترجمه میشود، در حالی که زبانهای عربی، آسیایی و آفریقایی مجموعاً تنها ۱۰ درصد از جریان ترجمه جهانی را تشکیل میدهند.
او این آمار را نشانهای از بیعدالتی روایت جهانی و کاهش تنوع فرهنگی دانست.
در پایان این برنامه، برندگان نخستین دوره مسابقهی «شهرهای شعر» که زیر نظر مرکز شعر و ادبیات ایسسکو برگزار میشود، معرفی و تجلیل شدند. در این دوره ۹ شاعر از کشورهای مختلف به پاس سرودن شعرهایی در گرامیداشت پایتختهای فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۲۴ شامل شهرهای بنغازی (لیبی)، مراکش (مراکش) و شوشا (جمهوری آذربایجان) مورد تقدیر قرار گرفتند.
