به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شاعران خوشذوق آیینی استان قم که سالها قلمشان را وقف اهلبیت (ع) کردند، در شب رحلت بانوی کریمۀ اهلبیت (ع)، در یک گردهمایی به همین مناسبت، با عنوان «شب شعر کریمه»، ارادتشان را با شعرخوانی به ساحت مقدس بانوی کرامت (س) ابراز داشتند. این مراسم با مشارکت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد بینالمللی امام رضا(ع) در شهر مقدس قم برگزار شد.
در حاشیۀ این مراسم، استاد مجاهدی، پدر شعر آیینی کشور، که به عنوان مهمان ویژۀ شب شعر کریمه حضور داشت، در گفتوگو با خبرنگار ابنا، با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمۀ معصومه (س) در میان اهلبیت (ع) بیان داشت: کریمۀ اهل بیت را فاطمۀ ثانی و زهرای دوم میدانند که بهحق هم هست؛ ایشان تالی تلو حضرات معصومین (ع) هستند.
تأکید بر مقام شهادت حضرت معصومه (س)
این شاعر نامدار کشور با تأکید بر اینکه خواهر گرانقدر امام رضا (ع) باید شهید عنوان شوند، خاطرنشان کرد: حضرت معصومه (س) وقتی با چندین نفر از همراهانشان، از مدینه به قصد زیارت و دیدار برادر بزرگوارشان، حضرت علی بنموسی الرضا ( ع)، حرکت کردند، بعضی از همراهان، لباس زنانه پوشیده بودند که اگر در بین راه مشکلی پیش آمد، آنها از حضرت دفاع کنند. به هر حال نوشتهاند این هفده، هجده نفری که همراه حضرت بودند همه را در ساوه قتل عام کردند و خود حضرت هم در ساوه مسموم میشوند و بدینصورت ایشان به شهادت رسیدند.
استاد مجاهدی با اشاره به بیانات فوق، از تمامی اهل قلم درخواست کرد از عباراتی چون رحلت شهادتگونه یا رحلت استفاده نکنند و عنوان داشت: ما این شهادت رو باید بیش از پیش قدر بشناسیم و از محضر این بانو بهخاطر کوتاهیهایی که داشتیم، عذرخواهی کنیم.
رسالت شاعران آیینی در دفاع از حریم وطن
وی در ادامه با اشاره به نقش شاعران آیینی در این برهه که کشور اخیراً هم متحمل جنگ ۱۲روزه شد، بیان داشت: شعرای آیینی در این عرصه رسالتشان مشخص است، آقا امام زمان (ع) این بزرگواران را دوست دارند ؛ بایستی از حریم اهل بیت عصمت و طهارت و از ایران عزیز که تنها کشور شیعی در دنیاست حمایت و دفاع کنند و وظیفه همه ما این است که در این عرصه با تمام توان حضور داشته باشیم.
استاد مجاهدی، در پایان، به تمامی جوانان و دوستداران اهلبیت (ع) توصیه کردند: الان در مقطعی هستیم که هیچ راهی، جزء توسل و امدادخواهی از اهلبیت (ع)، نیست که نبض زمان بهدست مبارک آقا امام زمان علیهالسلام میباشد.
اعظم سعادتمند، از دیگر شاعران نامدار و خوشذوق آیینی کشور، از حس معنوی که یک شاعر در جوار ملکوتی حضرت معصومه (س) میتواند داشته باشد در گفتوگو با ابنا گفت: حضور در این مکان مقدس نهتنها آرامش میدهد، بلکه سرچشمه الهام برای سرودن شعرهای آیینی است؛ وقتی یک شاعر با ذوق و دل حساس قدم به حرم میگذارد، فضای ملکوتی آن الهامبخش او میشود. از همان لحظهای که واژۀ اول روی کاغذ مینشیند تا پایان شعر، همه چیز عنایت خود حضرت است؛ انگار کلمات در حرم میشکفند.
وی با اشاره به اینکه سرودن شعر دربارۀ وطن هم بیشک در زمرۀ اشعار آیینی قرار میگیرد، خاطرنشان کرد: همانطور که شهید حاج قاسم سلیمانی فرمودند، وطن ما حرم است و دفاع از حرم هم جزء آیین ماست؛ شاعران آیینی همانطور که برای اهلبیت (ع) شعر میگویند، بخشی از قلمشان هم باید در راستای دفاع از وطنمان باشد.
حسین عباسپور، شاعر فعال در عرصۀ آیینی کشور، هم با یادآوری روزهای جنگ تحمیلی دوازدهروزه و نقش یک شاعر در دفاع از حریم ولایت، خاطر نشان کرد: بهنظر من، کسی شاعر میشود که نسبت به مسائل پیرامونش حساستر از دیگران باشد. این حساسیت و شور درونی است که او را به وادی هنر، ادبیات و شعر میکشاند. دوستان ما، چه در قم و چه در شهرهای دیگر، آثار بسیار ارزشمندی دربارۀ «جنگ دوازدهروزه» خلق کردهاند. من خودم متولد دهۀ هفتاد هستم و دوران جنگ را تجربه نکردهام، اما در زمان جنگ، آدمها به شکل عجیبی احساس میکنند مرگ به آنها نزدیکتر شده و همین باعث میشود بیشتر به آخرت و درون خودشان فکر کنند. بهنظرم این بیداری روح و بازگشت به خویشتن، به انسان کمک میکند که رشد کند و بهتر شود.
