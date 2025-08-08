به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ با گذر نیمه تابستان و اوج گرفتن گرمای بی‌سابقه در برخی نقاط ایران و عراق، دمای هوای کربلا به مرز طاقت‌فرسا رسیده است. با این حال، عشق و دلدادگی به سید و سالار شهیدان(ع) بار دیگر ثابت کرد که هیچ مانعی نمی‌تواند جلوی خدمت عاشقانه خادمان حسینی را بگیرد.

موکب خدام الحسین(ع) شهرستان شفت، یکی از مواکب گیلان در کربلا، امسال سومین سال فعالیت مستقل خود را پشت سر می‌گذارد.

احمد قاسمی، مدیر این موکب، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: این موکب از سال ۱۳۸۷ آغاز به کار کرده و دو سال پیش از همه‌گیری کرونا در ساختمانی واقع در منطقه احمد واعلی، شارع البغداد کربلا، فعالیت اسکان و تغذیه زائران را با ظرفیت روزانه ۳۵۰ نفر آغاز کرده است.

وی افزود: برپایی نماز جماعت صبح و دیگر اوقات، جلسات سخنرانی، روضه‌خوانی، پاسخگویی به مسائل شرعی خواهران و برادران توسط روحانی مرد و طلبه خواهر، بخشی از برنامه‌های ثابت این موکب است. همچنین ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، تزریقات، امداد و توزیع بسته‌های فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان ایرانی و عراقی با همکاری گروه فرهنگی "ریحانه الحسین(ع)" انجام می‌شود.

مدیر موکب خدام الحسین(ع) شفت تصریح کرد: در اربعین امسال، ظرفیت پذیرش این موکب به ۵۵۰ زائر در شبانه‌روز افزایش یافته و خدمات شامل اسکان، سه وعده غذا، نماز جماعت، برنامه‌های فرهنگی و مذهبی و خدمات پزشکی خواهد بود. این برنامه‌ها با حضور ۴۰ خادم حسینی و همکاری دو روحانی، یک طلبه خواهر و گروه فرهنگی ریحانه الحسین(ع) اجرا می‌شود.

به گفته قاسمی، این موکب در کربلا، حی الاطباء، مقابل الدفاع المدنی، حی السلام و در موسسه قمر بنی‌هاشم(ع) مستقر است و همچنان با شور حسینی به خدمت‌رسانی ادامه می‌دهد.

