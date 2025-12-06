کانادا نام سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت کانادا روز جمعه اعلام کرد که نام سوریه را از فهرست «کشورهای حامی تروریسم» حذف کرده و طبقهبندی «هیئت تحریر الشام» بهعنوان یک «گروه تروریستی» را لغو کرده است. بدین ترتیب، کانادا به جمع کشورهایی پیوست که در ماههای اخیر بخشی از تحریمها علیه دمشق را کاهش دادهاند.
وزارت خارجه کانادا در بیانیهای آورده است: «اقدامات اخیر هماهنگ با تصمیمات متحدان ما از جمله بریتانیا و ایالات متحده است و در پی تلاشهای دولت انتقالی سوریه برای تقویت ثبات در این کشور صورت میگیرد.»
کانادا سوریه را به دلیل سرکوب اعتراضات مردمی توسط نظام بشار اسد و آغاز جنگ داخلی خونین، در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داده بود.
پس از سقوط بشار اسد و روی کار آمدن دولت جدید به ریاست احمد الشرع، برخی کشورهای غربی از جمله کانادا، محدودیتها علیه دمشق را کاهش دادهاند. کانادا پیشتر تحریمهای گستردهای علیه هیئت تحریر الشام به دلیل ارتباط آن با القاعده اعمال کرده بود، اما اکنون همانند چند کشور غربی دیگر، این گروه را از فهرست تروریسم خارج کرده تا امکان همکاری با دولت جدید سوریه فراهم شود.
با این حال، وزارت خارجه کانادا اعلام کرد که تحریمها علیه ۵۶ شخصیت سوری، شامل مسئولان سابق دوران اسد و اعضای خانواده او، همچنان برقرار است.
