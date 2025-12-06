به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر پایه پژوهشی تازه از مرکز جامعه‌شناسی «اِکویی/equi»، مسلمانان بریتانیا یکی از فعال‌ترین و اثرگذارترین جوامع مذهبی در عرصه خدمات اجتماعی این کشور شناخته شدند. این تحقیق با عنوان «ساختن بریتانیا: سهم مسلمانان این کشور» نشان می‌دهد که کمک‌های خیریه جامعه مسلمانان نقش مهمی در کاهش فشار بر خدمات اجتماعی دولتی ایفا می‌کند.

طبق این گزارش، سازمان‌های خیریه مسلمان طیفی گسترده از خدمات حمایتی ـ از تأمین مسکن و مواد خوراکی گرفته تا کمک‌های روان‌شناختی و حمایت‌های مالی در شرایط اضطراری ـ ارائه می‌دهند که بخشی از بار سنگین نهادهای دولتی را بر دوش می‌گیرند. در سال ۲۰۲۳، «بنیاد ملی زکات» به بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد کمک کرد تا از خطر بی‌خانمانی نجات یابند؛ اقدامی که به گفته پژوهشگران، ۲۲.۸ میلیون پوند صرفه‌جویی برای شوراهای محلی به همراه داشته است.

نتایج تحقیق نشان می‌دهد که هر یک پوند کمک خیریه مسلمانان توانسته به‌طور متوسط ۷۳ پوند از هزینه‌های خدمات اجتماعی را کاهش دهد؛ رقمی که اهمیت این کمک‌ها را در نظام رفاهی بریتانیا برجسته می‌کند. همچنین بر اساس یافته‌ها، جوانان مسلمان بیش از گذشته به فعالیت‌های خیریه داخلی روی آورده‌اند تا در حل چالش‌هایی مانند بی‌خانمانی، فقر کودکان و مشکلات روانی مشارکت کنند.

پژوهشگران «اِکویی» در جمع‌بندی گزارش خود تأکید کرده‌اند که دولت بریتانیا باید همکاری نزدیک‌تری با سازمان‌های خیریه مسلمان برقرار کند تا علاوه بر بهبود کیفیت خدمات اجتماعی، به تقویت همبستگی و انسجام جامعه نیز کمک شود.

