به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حسن ناصبی، سخنگوی پرابوو سوبیانتو، رئیسجمهور اندونزی روز پنج شنبه اعلام کرد: «=رئیسجمهور اندونزی دستور داده است دست کم دو هزار نفر از مجروحان غزه که در نتیجه بمبارانها یا فرو ریختن ساختمانها در جریان جنگ جاری اسرائیل آسیب دیدهاند، خدمات درمانی ارائه دهد.»=
مرکز درمانی در جزیره گالانگ، شمالغرب اندونزی و نزدیک سوماترا ساخته میشود؛ جایی که در دهههای گذشته اردوگاه پناهندگان ویتنامی بوده است.
ظرفیت این مرکز اندونزیایی معادل پذیرش یکسوم کل بیماران بیمارستان «شفا» پیش از تخریب زیر بمباران اسرائیل است.
ناصبی تأکید کرد: این پروژه برنامهای برای جابهجایی نیست، بلکه مأموریتی انسانی است و قربانیان پس از بهبودی به غزه بازخواهند گشت.
