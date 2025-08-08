تردد ۸۲ درصد زائران گیلانی اربعین حسینی از مرز مهران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «وحید اسکندری» امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: ۸۲ درصد زائران گیلانی اربعین حسینی از مرز مهران، ۱۶ درصد از مرز خسروی و بقیه آن‌ها، دیگر مرزها را برای سفر خود به کربلای معلا انتخاب کرده‌اند.

وی با اشاره به ازدحام بالای جمعیت در مرز مهران و گرمای هوا، به زائران گیلانی توصیه کرد: برای تردد سریعتر، از دیگر مرزهای کشور مانند مرز خسروی عبور کنند.

وی گفت: آمار زائران گیلانی که در سامانه سماح ثبت نام کرده‌اند تا این لحظه از مرز ۳۵ هزار و ۵۰۰ نفر گذشته که ۵۷ و ۴ دهم درصد آن‌ها را آقایان و ۴۲ و ۶ دهم درصد را بانوان تشکیل می‌دهند.

اسکندی از جابه جایی ۲ درصد زائران گیلانی به کربلای معلی به صورت هوایی خبر داد و گفت: تاکنون ۵۰۰ زائر از فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت به عتبات عالیات اعزام شده‌اند.

مدیر حج و زیارت گیلان توصیه کرد: به دلیل ازدحام جمعیت و گرمای هوای، زائران برای سهولت و سرعت خروج از مرز، از دیگر مرزهای کشور به جز مرز مهران تردد کنند.

-----------------------------

پایان پیام/۳۴۴