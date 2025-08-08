اعزام ۵۸۲۰ زائر گیلانی اربعین به مرزهای مهران و خسروی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «فریبرز مرادی» امروز جمعه، 17 مرداد 1404 در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان مسئول کمیته حمل و نقل ستاد اربعین استان گیلان است.

وی با بیان اینکه جابجایی زائران اربعین با کمک ۱۹۴ دستگاه اتوبوس انجام شده است، افزود: ۱۷۷ دستگاه اتوبوس با ۵۳۱۰ زائر به مرز مهران و ۱۷ دستگاه اتوبوس با ۵۱۰ زائر به مرز خسروی اعزام شده اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان از تداوم خدمت رسانی ناوگان حمل و نقل عمومی استان به زائران تا پایان ماه صفر خبر داد و خاطرنشان کرد: مجوز افزایش ۲۰ درصدی نرخ بلیت اربعین را از ستاد تنظیم بازار گرفتیم تا زمینه ای برای تامین ناوگان کمکی شود، اما با هماهنگی صنوف، افزایش ۱۳ درصدی را اعمال کردیم.

مرادی با اشاره به آغاز بازگشت زائران از مرز مهران به گیلان از فردا، اضافه کرد: با توجه به پیش بینی افزایش پنج درصدی زائران در سال جاری، راهداران استان در مرز مهران مستقر هستند تا مدیریت بازگشت زائران را انجام دهند.

وی از زائرانی که با خودروی شخصی تردد می کنند خواست به پویش «نذر سفر» بپیوندند و زائران دیگر را همراه خود ببرند و تاکید کرد: رانندگان بعد از هر دو ساعت رانندگی، ۱۵ دقیقه استراحت کنند و کلیه مجتمع های خدماتی - رفاهی آماده ارائه خدمت به زائران هستند.

مدیرکل راهداری گیلان از مردم خواست با مشارکت در اعلام مرزهای ورودی مورد نظر خود در زمان بازگشت از عراق از طریق سامانه پیامکی ۲۰۰۰۱۴۱، سازمان راهداری را جهت برنامه ریزی برای اعزام ناوگان حمل و نقل به مرزها کمک کنند.

