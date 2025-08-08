به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت آمریکا در امارات متحده عربی امروز جمعه نسبت به تهدیداتی که جوامع یهودی و اسرائیلی در این کشور را هدف قرار دادهاند، هشدار داد و و از شهروندانش خواست از رفتوآمد به اماکن مرتبط با این جوامع خودداری کنند.
در پستی که در حساب کاربری سفارت آمریکا در امارات در شبکه اجتماعی «اکس» منتشر شد، اعلام گردید که این سفارت از شهروندان آمریکایی میخواهد از رفتن به مکانهایی که با جوامع یهودی و اسرائیلی در امارات مرتبط هستند، از جمله اماکن عبادت، خودداری کنند.
حضور جامعه اسرائیلی و یهودیان در امارات از سال ۲۰۲۰ به طور قابل توجهی افزایش یافته است؛ زمانی که امارات به عنوان برجستهترین کشور عربی پس از ۳۰ سال روابط رسمی با اسرائیل برقرار کرد، اقدامی که در چارچوب توافقنامههای ابراهیم که با میانجیگری آمریکا صورت گرفت.
با این حال، اسرائیلیها و یهودیان پس از عملیات طوفان الاقصی و آغاز جنگ نسلکشی اسرائیل در غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، حضور علنی خود در امارات را کاهش دادهاند.
اعضای جامعه یهودی اعلام کردند که به دلایل امنیتی معابد یهودی در امارات پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تعطیل شدهاند و یهودیان در خانههای خود گرد هم میآیند تا نماز بخوانند. هیچ آمار رسمی درباره تعداد یهودیان یا اسرائیلیهای مقیم امارات وجود ندارد، اما گروههای یهودی تعداد آنها را چند هزار نفر تخمین میزنند.
در ماه مارس گذشته، دادگاه تجدیدنظر فدرال ابوظبی حکم اعدام سه نفر را به دلیل محکومیت در قتل یک اسرائیلی اهل مولداوی به نام زاوی کوگان در نوامبر گذشته صادر کرد.
