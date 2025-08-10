تمدید عضویت اعضای هیات‌ امنای کمیته امداد توسط رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ با موافقت مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای، عضویت اعضای هیات امنای کمیته امداد امام خمینی (ره) برای یک دوره دیگر تمدید شد.

در پی درخواست رئیس کمیته امداد مبنی بر تمدید عضویت اعضای هیات امناءکمیته امداد، معظّم له با این پیشنهاد موافقت فرمودند و ضمن آرزوی توفیق و دوام خدمت برای اعضای محترم هیات امناء بر استمرار فعالیت‌های این نهاد انقلابی در مسیر خدمت‌رسانی به محرومان و نیازمندان تأکید کردند.

اعضای هیات امنای کمیته امداد امام خمینی (ره) به شرح زیر اعلام می‌گردد:

- آیت‌الله محسن کازرونی

- سیدمرتضی بختیاری

- حمیدرضا ترقی

- مصطفی خاکسار قهرودی

- حسین انواری

- مرضیه وحید دستجردی

- حجت‌الله عبدالملکی

کمیته امداد امام خمینی (ره) ضمن قدردانی از حسن اعتماد مقام معظم رهبری دامت معالیه، استمرار حضور این عزیزان را مایه دلگرمی و تقویت مسیر خدمت‌رسانی به ولی‌نعمتان انقلاب اسلامی می‌داند.

.............................

پایان پیام/ 167