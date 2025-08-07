انتصاب دکتر علی لاریجانی به نمایندگی رهبری در شورای عالی امنیت ملی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در حکمی آقای دکتر علی لاریجانی را به عنوان نماینده رهبری در شورایعالی امنیت ملی منصوب کردند.

متن حکم رهبر انقلاب به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

با توجه به انتصاب جناب آقای دکتر احمدیان در جایگاه اجرای مسئولیتهای مهم دولتی، جناب آقای دکتر علی لاریجانی را به نمایندگی رهبری در شورای عالی امنیت ملی به استناد اصل یکصد و هفتاد و شش قانون اساسی منصوب میکنم.

از حضور و تلاش موفق آقای احمدیان در این مسئولیت در چند سال اخیر متشکرم. توفیق همگان را از خداوند متعال مسألت میکنم.

سیّدعلی خامنه‌ای

۱۶ مرداد ۱۴۰۴

