سیونهمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی با موضوع «هزار و پانصدمین سالگرد ولادت پیامبر رحمت و امت اسلامی» صادر شد.
این کنفرانس بینالمللی از ـ ۱۵ تا ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ ـ به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار خواهد شد.
محورهای مقالات:
مفهوم وحدت و امت اسلامی در آموزههای پیامبر اکرم(ص)
پیامبر رحمت و شکلگیری هویت امت واحده اسلامی
هویت امت اسلامی و چالشهای اتحاد امت در دوران معاصر
جایگاه علمای جهان اسلام و نهادهای دینی در استمرار هویت و اتحاد امت اسلامی
نقش اتحاد امت اسلامی در تقویت اقتصاد مقاومتی و همکاریهای اقتصادی
آموزههای پیامبر(ص) رحمت در تضمین صلح، امنیت، اقتدار و عزت امت اسلامی
سیاست و حکمرانی در امت اسلامی: آموزههای پیامبر(ص) و گفتمان وحدت اسلامی
جنگ و صلح در سیره پیامبر(ص) : موازنه بین دفاع و مصالحه
مقاومت مقابل دشمنان اسلام در سیرۀ پیامبر(ص) با تأکید بر مقاومت مردم غزه
