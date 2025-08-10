به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فراخوان مقاله(نمایه‌سازی در ISC) سی‌ونهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با موضوع «هزار و پانصدمین سالگرد ولادت پیامبر رحمت و امت اسلامی» صادر شد.

این کنفرانس بین‌المللی از ـ ۱۵ تا ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ ـ به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار خواهد شد.

محورهای مقالات:

مفهوم وحدت و امت اسلامی در آموزه‌های پیامبر اکرم(ص)

پیامبر رحمت و شکل‌گیری هویت امت واحده اسلامی

هویت امت اسلامی و چالش‌های اتحاد امت در دوران معاصر

جایگاه علمای جهان اسلام و نهادهای دینی در استمرار هویت و اتحاد امت اسلامی

نقش اتحاد امت اسلامی در تقویت اقتصاد مقاومتی و همکاری‌های اقتصادی

آموزه‌های پیامبر(ص) رحمت در تضمین صلح، امنیت، اقتدار و عزت امت اسلامی

سیاست و حکمرانی در امت اسلامی: آموزه‌های پیامبر(ص) و گفتمان وحدت اسلامی

جنگ و صلح در سیره پیامبر(ص) : موازنه بین دفاع و مصالحه

مقاومت مقابل دشمنان اسلام در سیرۀ پیامبر(ص) با تأکید بر مقاومت مردم غزه

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس وبگاه کنفرانس iuc.taqrib.ir مراجعه نمایند.

