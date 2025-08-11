نشت گاز کلر در کربلا ۶۲۱ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت عراق اعلام کرد نشت گاز کلر در استان کربلا موجب شد ۶۲۱ نفر دچار مسمومیت و حالت خفگی شوند.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، در بیانیه وزارت بهداشت عراق آمده است، این وزارتخانه ۶۲۱ مورد احساس خفگی به علت نشت گاز کلر در کربلای مقدس را ثبت کرده است.

این بیانیه می‌افزاید، همه مصدومان این حادثه پس از دریافت خدمات درمانی لازم، بیمارستان‌ها را ترک کردند و حالشان خوب است.

پیش از این، سخنگوی کمیته عالی امنیتی زیارت های میلیونی عراق از ایجاد حالت خفگی در پی انتشار گاز کلر در جاده کربلا – نجف خبر داده بود.

