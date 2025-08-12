فرود اضطراری بالگرد در کربلای معلی بدون تلفات جانی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته امنیتی عالی زیارتهای میلیونی امروز (سهشنبه) اعلام کرد که یک فروند بالگرد در کربلای مقدس به دلیل نقص فنی مجبور به فرود اضطراری شده است.
«مقداد میری» سخنگوی این کمیته در بیانیهای رسمی گفت: یکی از بالگردهای مأمور به انجام وظیفه در شهر کربلای مقدس، هنگام برخاستن، دچار نقص فنی شد که این امر فرود اضطراری آن را ضروری ساخت.
او توضیح داد: در جریان عملیات فرود، بالگرد با یک خودروی خالی که در نزدیکی محل پارک شده بود، برخورد کرد.» این حادثه تنها باعث خسارت به خودرو شد و هیچگونه تلفات یا جراحات انسانی در پی نداشت.
