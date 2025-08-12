  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

فرود اضطراری بالگرد در کربلای معلی بدون تلفات جانی

۲۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۲
کد خبر: 1716467
فرود اضطراری بالگرد در کربلای معلی بدون تلفات جانی

یک فروند بالگرد در کربلای معلی به دلیل بروز نقص فنی مجبور به فرود اضطراری شد که تنها منجر به خسارت یک خودروی خالی شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته امنیتی عالی زیارت‌های میلیونی امروز (سه‌شنبه) اعلام کرد که یک فروند بالگرد در کربلای مقدس به دلیل نقص فنی مجبور به فرود اضطراری شده است.

«مقداد میری» سخنگوی این کمیته در بیانیه‌ای رسمی گفت: یکی از بالگردهای مأمور به انجام وظیفه در شهر کربلای مقدس، هنگام برخاستن، دچار نقص فنی شد که این امر فرود اضطراری آن را ضروری ساخت.

او توضیح داد: در جریان عملیات فرود، بالگرد با یک خودروی خالی که در نزدیکی محل پارک شده بود، برخورد کرد.» این حادثه تنها باعث خسارت به خودرو شد و هیچ‌گونه تلفات یا جراحات انسانی در پی نداشت.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha