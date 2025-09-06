فرو ریختن پل در حال ساخت در کربلا/ قربانیان زیر آوار گرفتار شدند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای عراقی گزارش دادند که پل در حال ساختی در شهر کربلا فرو ریخته و منجر به کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان شده است. برخی از قربانیان همچنان زیر آوار گرفتار هستند.
در همین راستا، «محمد شیاع السودانی» نخستوزیر عراق دستور تشکیل کمیتهای تحقیقاتی را برای بررسی جزئیات حادثه پل «العطیشی» در شهر کربلای معلی را صادر کرد.
دفتر رسانهای نخستوزیر عراق در بیانیهای اعلام کرد: السودانی با دقت و نگرانی، تحولات حادثه تأسفبار در محل پروژه پل العطیشی را دنبال کرده و بلافاصله دستور تشکیل کمیتهای تحقیقاتی از سوی هیئت عالی هماهنگی بین استانها و استانداری کربلا را صادر کرده تا ابعاد حادثه مشخص و مسئولان آن شناسایی شوند.
از سوی دیگر، استاندار کربلا اعلام کرد: تلاشهای میدانی برای نجات دو خودروی گرفتار در حادثه سقوط بخشهایی از پل در منطقه الحسینیه ادامه دارد. این حادثه به دلیل پیچخوردگی یکی از تیرهای پل در هنگام بتنریزی سطح رخ داد که باعث واژگونی یکی از بخشهای متصل به آن شد.
مدیریت آتش نشانی کربلا نیز اعلام کرد که تیمهای امدادی در محل حادثه حضور دارند و عملیات آواربرداری برای یافتن افراد مفقودشده ادامه دارد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما