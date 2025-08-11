لاریجانی: توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق درحال تدوین است/ تاکید بر حفظ وحدت ملی لبنان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی لاریجانی صبح دوشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۴ پیش از آغاز سفر خود به کشورهای عراق و لبنان، گفت: این سفر ۲ بخش دارد، بخش اول در عراق است عراق کشور دوست و همسایه ما است و از روابط نزدیک تجاری برخورداریم. همکاری‌های دو ملت در سطح بسیار خوبی است که نمونه آن اربعین است که ما پیشاپیش از دولت عراق که در زمینه اربعین همکاری‌های خیلی خوبی برای زائرین دارند تشکر می‌کنیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: توافقنامه امنیتی با عراق تدوین کرده‌ایم که این خیلی نکته مهمی است؛ نگاه ایران و سبک ایران در روابط با همسایگان اینگونه است که امنیت ایرانیان نقطه اصلی است ولی در ضمن توجه به امنیت همسایگان هم دارد و مثل برخی کشورها نیست که فقط امنیت را برای خود می‌دانند ولی دیگر ملت‌ها را در منطقه نادیده گرفته و له کرده‌اند.

وی ادامه داد: در این سفر توافقنامه امضا خواهد شد و با دوستان زیادی که در عراق وجود دارند از مسئولین و جریان‌های مختلف ملاقات‌هایی خواهیم داشت حرف‌های آنها را می‌شنویم و در زمینه همکاری‌های دوجانبه بحث و تبادل نظر خواهیم کرد.

لاریجانی لبنان را مقصد بعدی سفر خود اعلام کرد و گفت: لبنان هم از کشورهای بسیار مهم در منطقه و تاثیرگذار در غرب آسیا است. از دیرباز با مردم لبنان و دولت لبنان ارتباط داشتیم. بسیاری از علمای فعال و تاثیرگذار در ایران، از لبنان آمده و بنابراین ریشه مشترک تمدنی بین ایران و لبنان وجود دارد و به همین دلیل همکاری‌های ما با دولت و مردم لبنان سابقه‌دار و گسترده است و در مسائل مختلفی که در منطقه رخ می دهد، رایزنی هایی داریم .

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سوالی مبنی بر مواضع مشخص جمهوری اسلامی ایران در این سفر گفت: در لبنان مواضع ما از قبل هم روشن است، نظر ما این است که وحدت ملی در لبنان موضوع مهمی است که باید در همه شرایط حفظ شود. استقلال لبنان همیشه برای ما مهم بوده است، تقویت روابط تجاری بین دو کشور نیز از دیگر موضوعات مهم مورد نظر ما است.

لاریجانی درخصوص شرایط حساس این روزهای لبنان،افزود: لبنان تاریخ طولانی در این مسائل داشته و اخیرا هم درگیری سنگینی با رژیم صهیونیستی داشته است، مثل خود ما که با رژیم صهیونیستی درگیری داشتیم لذا همیشه این گفتگوها می تواند برای ایجاد ثبات در منطقه موثر باشد.

