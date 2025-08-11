راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی از میدان امام حسین(ع) تا حرم عبدالعظیم حسنی با شعار «انا علی العهد»

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین عرفاتی، معاون علمی و فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی، در تشریح برنامههای راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در تهران گفت: راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در تهران، امالقرای جهان اسلام، امسال با شعار «انا علی العهد» برگزار میشود. این شعار با توجه به گذشت چند روز از اربعین شهدای اقتدار ایران، به صورت تفصیلی بیان شده است؛ با یاد شهیدان عهد میبندیم با امام حسین(ع) که شعار رسمی آستان مقدس است و با این شعار میزبان زائران محترم خواهیم بود.
وی افزود: ما این روزها میزبان خانواده محترم شهدای اقتدار در آستان مقدس نیز هستیم. مراسم از میدان آیینی امام حسین (ع) با اقامه نماز جماعت صبح به طور رسمی آغاز شده و مسیر تعیین شده توسط فرماندار محترم طی میشود تا به آستان مقدس حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، مقصد نهایی زائران استان تهران، برسد.
عرفاتی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری درباره تجلیل از حضرت عبدالعظیم حسنی به عنوان نمادی از علم، جهاد، زهد و تقوا تأکید کرد: این پیام مهم باعث شده است که ما از میدان امام حسین (ع) شروع و به آستان مقدس برسیم تا بتوانیم پیامهای معنوی و معرفتی را منتقل کنیم و شما اصحاب رسانه در این زمینه نقش بسیار مهمی دارید.
معاون فرهنگی آستان مقدس در ادامه به برنامههای فرهنگی اشاره کرد: در طول مسیر راهپیمایی، بیش از ۲۰۰۰ موکب مستقر است که مباحث فرهنگی گستردهای از جمله تمثال مبارک شهیدان، به ویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، در این موکبها نصب شده است. مباحث جهاد تبیین در برخی موکبها به صورت کاملاً فرهنگی اجرا میشود و برنامههای قرآنی، کودک و نوجوان به طور مفصل در اطلاعرسانیها گفته شده است.
وی گفت: در شهرستان ری به ویژه، با همکاری فرماندار محترم، بیش از ۴۰۰ موکب در اطراف آستان مقدس فعال است تا خدمات رفاهی، تغذیه، آب آشامیدنی و استراحت را برای زائران فراهم کنند، زیرا اینجا انتهای مسیر است و زائران ممکن است نیاز به استراحت داشته باشند.
عرفاتی درباره فعالیتهای داخل آستان نیز بیان کرد: طی دو سال گذشته در داخل آستان مقدس مواکبی برپا شده که سال گذشته یکی از آنها بیش از ۲۰۰ هزار قرص غذا بین زائران توزیع کرد و امسال این فعالیتها ادامه خواهد داشت. همچنین نمایشگاههای ویژه، مشاوره کودک و نوجوان، مباحث مرتبط با فرهنگ سیدالشهدا (ع) مانند عفاف و حجاب به صورت تبیینی، و پرسش و پاسخ دینی در آستان برقرار است.
معاون آستان افزود: در حوزه درمان، دارالشفای کوثر که متعلق به آستان مقدس است، سه پایگاه امدادی نیز برپا شده که در صورت نیاز خدمات درمانی فوری را ارائه میدهند. برای خدمات پشتیبانی، ۴۰۰ هزار بطری آب خنک تهیه شده تا زائران از آن بهرهمند شوند.
وی درباره برنامههای فرهنگی ویژه شب اربعین گفت: از شب اربعین تا صبح، برنامههای ویژهای شامل محافل انس با قرآن، دعای کمیل و ندبه برگزار خواهد شد. از بامداد و اقامه نماز صبح نیز برنامههای فرهنگی ادامه دارد و زیارت اربعین به صورت نوبتی پخش میشود تا همه زائران امکان بهرهمندی داشته باشند.
عرفاتی تأکید کرد: توصیه ما به زائران این است که حضور خود را به گونهای مدیریت کنند که همه بتوانند استفاده کنند و از ازدحام و تجمعهای طولانی خودداری کنند. اقامه نماز ظهر و عصر در مواکب پیشبینی شده و هماهنگ شده است تا بعد از نماز یا قبل از آن زیارت اربعین خوانده شود.
وی درباره محدودیتهای جمعیتی توضیح داد: ما هیچ محدودیتی برای جمعیت نداریم و هر میزان که ظرفیت آستان اجازه دهد از زائران استقبال میکنیم، اما رعایت نکات امنیتی و حفظ سلامت زائران برای ما بسیار اهمیت دارد.
عرفاتی در خصوص برنامههای ویژه شب اربعین و شب جمعه افزود: سال گذشته زائران ساعت ۱۲ تا ۱ بامداد به آستان رسیدند. شب جمعه برنامههای سخنرانی توسط حجتالاسلام والمسلمین میرزا محمدی، مرثیهسرایی حاج سعید حدادیان و حضور آقازادههای ایشان برگزار میشود. این مراسم همزمان با تکریم شهدای اقتدار و دفاع مقدس و اربعین سیدالشهدا است.
وی ادامه داد: محافل انس با قرآن، دعای کمیل، ندبه و اقامه نماز جمعه به صورت مستمر برگزار میشود تا هر عزیزی در هر زمان که به آستان آمد بتواند از این برنامهها بهرهمند شود.
معاون آستان گفت: شهدایی همچون سردار سپهبد سلامی، سردار دکتر تهرانچی و سردار دکتر امیرعبداللهیان در آستان حضور دارند که ادامهدهنده راه اربعین سیدالشهدا هستند و برنامههای ما در این مسیر توأمان یاد و پیام شهدا و سیدالشهدا را زنده نگه میدارد.
وی درباره اقامه نماز ظهر در روز اربعین افزود: در پنج نقطه مختلف استان تهران، نماز ظهر اربعین اقامه میشود، به طوری که همه زائران بتوانند در اول وقت در اقامه نماز جماعت شرکت کنند.
عرفاتی در پایان از خیرین و مواکب مردمی قدردانی کرد و گفت: انشاءالله به اندازه توان خود سعی میکنیم پذیرایی شایستهای از زائران داشته باشیم و از همه خیرین محترم و مواکب مردمی که در داخل و خارج از آستان به صورت داوطلبانه خدماترسانی میکنند تشکر میکنیم.
