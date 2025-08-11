به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «فریبرز مرادی» مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان در گفت‌وگو با خبرنگاران، با ارائه گزارشی کامل از روند حمل و نقل زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: ستاد اربعین استان که مسئولیت کمیته حمل و نقل را به اداره کل راهداری سپرده است، از ابتدای مردادماه برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده و شیوه‌نامه اربعین نیز به تمامی همکاران و صنوف مرتبط ابلاغ شده است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات مستمر کمیته سوخت با مشارکت دستگاه‌های مرتبط افزود: عملیات پیش‌فروش بلیت‌ها از چهارم مرداد ماه آغاز شده و تا شب گذشته آمار حمل‌ونقل زائران صورت گرفته که طبق آمار ۲۶۱ دستگاه اتوبوس با ظرفیت جابه‌جایی ۷۷۵۰ نفر به سمت مرز مهران و ۲۷ دستگاه اتوبوس با ظرفیت ۷۴۵ نفر به سمت مرز خسروی اعزام شده‌اند.

مرادی درباره روند بازگشت زائران گفت: از دیروز عملیات برگشت زائران آغاز شده و تاکنون ۳۷ دستگاه اتوبوس با ۹۷۶ زائر در مسیر بازگشت فعالیت داشته‌اند، همکاران ما در مرز مهران مستقر شده و معاون حمل و نقل اداره کل نیز حضور فیزیکی در این منطقه دارد تا مدیریت بازگشت را به بهترین نحو انجام دهند.

مدیرکل راهداری گیلان درباره نرخ کرایه‌ها تأکید کرد: نرخ‌ها به صورت رسمی در محل مرز مهران اعلام و بر اساس بررسی‌های انجام شده در بازار استان ایلام تعیین شده است، همچنین در صورت بروز هرگونه مشکل، زائران می‌توانند به حدادی، معاون حمل و نقل ما در مرز مهران مراجعه کنند تا موضوعات به سرعت و با دقت مدیریت شود.

وی در ادامه به سامانه پیامکی ۲۱۴۱ اشاره کرد و توضیح داد: این سامانه جهت ثبت درخواست‌ها و پاسخگویی به مسائل و مشکلات مردم در حوزه راهبری تعریف شده و همکاران ما به صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت پیام‌ها و رسیدگی به آن‌ها هستند، هر فردی می‌تواند با ارسال پیامک به این شماره مشکلات خود را مطرح کند تا در سریع‌ترین زمان ممکن اقدامات لازم صورت گیرد.

مرادی با قدردانی از زحمات همکاران و تلاش‌های صورت گرفته، بیان کرد: امیدواریم تمامی زائران اربعین به سلامت و با موفقیت به استان بازگردند و ما نیز تا آخرین لحظه همراه و پشتیبان آن‌ها خواهیم بود.

