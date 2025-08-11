  1. صفحه اصلی
  2. اخبار مجمع

به همت مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در کربلای معلی؛

اولین نشست وبیناری اربعین حسینی؛ کرامت، عدالت و مسئولیت جهانی برگزار شد + ویدیو

۲۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۶
کد خبر: 1716160
منبع: ابنا
اولین نشست وبیناری اربعین حسینی؛ کرامت، عدالت و مسئولیت جهانی برگزار شد + ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت - ابنا - اولین وبینار از سلسله نشستهای وبیناری اربعین حسینی؛ کرامت، عدالت و مسئولیت جهانی با حضور و ارائه شخصیت‌ها، اساتید حوزه و دانشگاه و فعالان دینی از کشورهای مختلف، یکشنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۴ در کربلای معلی برگزار شد.

در این نشست آقایان آیت‌الله سیدشجاع حسین حسینی از علمای پاکستان و از اساتید حوزه علمیه قم، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید عواد قاسم الماجدی - عراق، حجت‌الاسلام والمسلمین امامزاده شوشتری - ایران، محمد الصغیر السندی - تونس و خانم نور عظیمه - مالزی، به ارائه بحث در خصوص اربعین حسینی و مسئولیت جهانی نخبگان و فعالان پرداختند:

 




سخنان آیت‌الله سیدشجاع حسین حسینی - پاکستان

 


 

سخنان نور عظیمه - مالزی

 


 

سخنان محمد الصغیر السندی - تونس

 


 

سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین سید عواد قاسم الماجدی - عراق

 


 

سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین امامزاده شوشتری - ایران

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha