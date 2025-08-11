اولین نشست وبیناری اربعین حسینی؛ کرامت، عدالت و مسئولیت جهانی برگزار شد + ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهلبیت - ابنا - اولین وبینار از سلسله نشستهای وبیناری اربعین حسینی؛ کرامت، عدالت و مسئولیت جهانی با حضور و ارائه شخصیتها، اساتید حوزه و دانشگاه و فعالان دینی از کشورهای مختلف، یکشنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۴ در کربلای معلی برگزار شد.
در این نشست آقایان آیتالله سیدشجاع حسین حسینی از علمای پاکستان و از اساتید حوزه علمیه قم، حجتالاسلام والمسلمین دکتر سید عواد قاسم الماجدی - عراق، حجتالاسلام والمسلمین امامزاده شوشتری - ایران، محمد الصغیر السندی - تونس و خانم نور عظیمه - مالزی، به ارائه بحث در خصوص اربعین حسینی و مسئولیت جهانی نخبگان و فعالان پرداختند:
سخنان آیتالله سیدشجاع حسین حسینی - پاکستان
سخنان نور عظیمه - مالزی
سخنان محمد الصغیر السندی - تونس
سخنان حجتالاسلام والمسلمین سید عواد قاسم الماجدی - عراق
سخنان حجتالاسلام والمسلمین امامزاده شوشتری - ایران
نظر شما