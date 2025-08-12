دومین نشست وبیناری «اربعین حسینی؛ کرامت، عدالت و مسئولیت جهانی» برگزار شد + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دومین وبینار از سلسله نشستهای وبیناری اربعین حسینی؛ کرامت، عدالت و مسئولیت جهانی به همت مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با حضور و ارائه شخصیت‌ها، اساتید حوزه و دانشگاه و فعالان دینی از کشورهای مختلف، دوشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۴ در کربلای معلی برگزار شد.

در این نشست آقایان دکتر اسماعیل امین از اندونزی، شیخ محمود عبدالله ابراهیم از کشور کومور، خانم میمونه کلی‌بالی از ساحل عاج، علی سجادی از انگلستان و شیخ عبدالواحد لاتست از مالزی و فوزیه بسمی از استرالیا به ارائه بحث در خصوص اربعین حسینی و مسئولیت جهانی نخبگان و فعالان پرداختند:

سخنان دکتر اسماعیل امین - اندونزی

سخنان علی سجادی - انگلستان

سخنان شیخ عبدالواحد لاتست - مالزی

سخنان سیده فوزیه بسمی - استرالیا

سخنان میمونه کلی‌بالی - ساحل عاج

سخنان شیخ محمود عبدالله ابراهیم - کشور کومور

