خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: وقتی گفته می‌شود «خدا نزد دل‌های شکسته است» بعضی‌ها فکر می‌کنند معنایش این است که خدا فقط فقرا را تحویل می‌گیرد! یا تصور می‌کنند اصل بر این است که آدم‌ها گرفتار و بدبخت باشند! یا می‌گویند: «اصلاً اینها هستند که اهل دعا و مسجد هستند و الا اگر خوشحال باشید که نباید مسجد بروید و دعا بخوانید!»

اینکه خدا نزد دل‌های شکسته است (سُئِلَ أَیْنَ اللَّهُ؟ فَقَالَ: عِنْدَ الْمُنْکَسِرَةِ قُلُوبُهُم؛ الدعوات/120) به خاطر این است که خداوند مثل مادر مهربان و دلسوزی است که از اذیت شدن فرزندش ناراحت می‌شود و او را در آغوش می‌گیرد، نه اینکه دوست دارد او همیشه اذیت شود! وقتی یک مادری فرزند رنجورش را در آغوش می‌گیرد و نوازش می‌کند معنایش این نیست که او دوست دارد فرزندش همیشه ناراحت و گریان باشد!

خدا در قلب‌ های شکسته است

هرگز کسی چیز عمیقی نگفته و ننوشته

مگر اینکه از ترک‌ های روحش نوری به بیرون تابیده باشد

خدا از لای ترک‌ ها به بیرون می‌تابد

زیبایی در نواقص نهفته است

منابع:

پایگاه اطلاع رسانی حوزه.