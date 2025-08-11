تعامل حزب مؤتلفه با کره شمالی راهبردی و فراتر از الگوگیری حکمرانی است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ محمدمهدی تینا طهرانی، معاون بینالملل حزب مؤتلفه اسلامی، در نشست صمیمی مدیران این حزب با خبرنگاران که در باغموزه نگارستان برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگار ابنا درباره دلیل توجه ویژه مؤتلفه به کره شمالی و بهرهگیری از تجربه این کشور در مقابله با فشارهای بینالمللی و تحریمها، به تشریح سابقه و ابعاد روابط دو حزب پرداخت.
وی با اشاره به اینکه فعالیتهای بینالمللی حزب مؤتلفه اسلامی از حدود سال ۲۰۰۰ آغاز شده و اکنون سابقهای ۲۴ ساله دارد، گفت: این فعالیتها حول سه محور اصلی صورت میگیرد؛ نخست، ارتباطات دوجانبه حزب با احزاب دیگر که با بسیاری از کشورها از جمله کره شمالی، چین، مالزی، پاکستان و روسیه برقرار شده و در برخی موارد، این احزاب حتی از دولتهایشان در فضای سیاسی داخلی تأثیرگذارترند.
طهرانی افزود: بخش دوم، عضویت مؤتلفه در سازمانهای بینالمللی مانند سازمان کنفرانس احزاب سیاسی آسیایی است که حدود ۴۰۰ حزب عضو دارد و از نظر اثرگذاری قابل توجه است. بخش سوم نیز ایجاد سازمانهایی توسط خود حزب، مانند سازمان کنفرانس احزاب محور مقاومت است.
وی با اشاره به نقش دیپلماسی حزبی در تحولات اخیر منطقه گفت: در جریان تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، مؤتلفه با برخی احزاب مهم تعامل و تبادل نظر داشت. از جمله، دبیرکل حزب روسیه متحد موضعی اتخاذ کرد مبنی بر اینکه حتی اگر کشوری سلاح هستهای نداشته باشد، برخی کشورها ممکن است تمایل به واگذاری سلاحهای خود به آن کشور داشته باشند که این خود نوعی بازدارندگی ایجاد میکند. ما طی نامهای از این موضع تشکر کردیم و پاسخ رسمی ایشان نیز در راه است.
وپمعاون بینالملل حزب مؤتلفه با تأکید بر اینکه روابط مؤتلفه با کره شمالی برداشت از الگوی حکمرانی آن کشور نیست، توضیح داد: این یک تعامل دوجانبه مهم است که سابقه آن به سالهای جنگ تحمیلی بازمیگردد؛ زمانی که کره شمالی یکی از بیشترین حمایتها را از ایران داشت و حتی پدربزرگ رهبر فعلی این کشور بخشی از سلاحهای سازمانی خود، شامل سلاحهای پلیس و نیروی انتظامی، را برای دفاع ایران ارسال کرد.
طهرانی خاطرنشان کرد: در جریان تجاوز ۱۲ روزه اخیر، رهبر کره شمالی نیز یکی دو بار بهطور علنی هشدار داد که اگر این روند ادامه یابد، وارد عمل خواهند شد. همچنین، برای حضور در مراسم هشتادمین سالگرد تأسیس حزب کارگران کره، دعوت رسمی از حزب مؤتلفه به عمل آمده و انشاءالله در آن مراسم شرکت خواهیم کرد.
