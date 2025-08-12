به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور راجه ناصر عباس جعفری، رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان، در نشست خبری با حضور دیگر رهبران مذهبی، نسبت به موج جدید محدودیتها و فشارهای دولت ایالتی پنجاب بر مراسم چهلُم امام حسین(ع) هشدار داد.
وی با بیان اینکه وضعیت کنونی پنجاب در زمینه آزادیهای مذهبی بیسابقه و نگرانکننده است گفت: این روزها مأموران پلیس و مسئولان امنیتی به منازل بانیان هیئتها و برگزارکنندگان عزاداری مراجعه کرده و با تهدید به بازداشت، ثبت نام در لیست سیاه و تشکیل پرونده، آنها را از برپایی ایستگاههای صلواتی و مجالس عزای حسینی بازمیدارند.
راجه ناصر افزود: از زمان تشکیل پاکستان تاکنون، جامعه شیعه بیشترین آسیب را از تروریسم دیده است، از دیره اسماعیلخان و کویته تا کراچی، قبرستانها مملو از شهدای ما هستند. با این حال امروز خود دولت مانع اجرای حق مذهبی و قانونی ما در عزاداری میشود. عزاداری، عبادت ماست و هیچگاه در تاریخ بشریت رویدادی همانند کربلا رخ نداده است.
رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان با اشاره به اینکه محدودیتها حتی شامل مجالس زنان نیز شده گفت: در حالی که جشنهای مذهبی بزرگی بدون مانع برگزار میشود و مردم کیلومترها پیادهروی میکنند، برای مراسم اربعین امام حسین(ع) مسیرها مسدود و امنیت بهانهای برای محدود کردن عزاداران شده است. در گذشته دولت مانع اعزام به کربلا شد و امروز در خود پنجاب بر پیادهرویهای عزاداری اربعین نیز ممنوعیت اعمال میکند.
وی تأکید کرد: مسئولان انتظامی در بسیاری از مناطق عزاداران را بهعنوان تروریست معرفی میکنند. امروز در پنجاب، گشتهای پلیس به اوج رسیده و حتی ایستگاههای صلواتی در مسیر دستههای عزاداری ممنوع شده است.
رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان با محکوم کردن این رویکرد گفت: این تبعیض و ظلم قابل قبول نیست. کسی حق ندارد به ما بگوید عبادت خود را چگونه انجام دهیم. در سراسر کشور برای روز استقلال کنسرتهای موسیقی برگزار میشود، اما بر مراسم اربعین امام حسین(ع) محدودیت میگذارند. نسبت به سایر استانها، مشکلات در پنجاب بیشترین است، اما ما با شکوه و قدرت این مراسم را برگزار خواهیم کرد و هیچ محدودیتی را نخواهیم پذیرفت.
