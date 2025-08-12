به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی ایران در کنفرانس مطبوعاتی خود در بغداد اظهار داشت: من فکر می‌کنم حزب الله و جریان‌های مقاومت از رشد بسیار خوب فکر سیاسی برخوردار هستند و خودشان خوب می‌دانند که چه مصالحی برای کشورهای خودشان باید در نظر بگیرند و نیازمند قیم نیستند.

لاریجانی در ادامه افزود: ایران نیز کشوری نیست که با این بادهایی که بعضی‌ها فکر می‌کنند، به لرزه درآید.

وی درباره تفاهم نامه امنیتی با عراق نیز گفت که محور اصلی این تفاهم‌نامه این است که نگذاریم هیچ کسی و هیچ کشوری در امنیت یکی از این کشورهای دوگانه ایران و عراق اخلال کند بنابراین فکر اصلی در این تفاهم نامه ایجاد ثبات در روابط بین دو کشور بود.

دبیر شورای امنیت ملی ایران افزود: ما معتقدیم این تفاهم نامه، یک شیوه همکاری امنیتی است که می‌تواند با کشورهای دیگر نیز تسری پیدا کند یعنی فکر ما این است که همه کشورهای منطقه در امنیت و قوی باشند.

وی تصریح کرد: مردم عراق، مردم شجاعی هستند که نیاز به دیکته کسی ندارند.

اشاره لاریجانی به تفاهم‌نامه امنیتی میان ایران و عراق است که روز دوشنبه به امضای وی و قاسم الاعرجی، همتای عراقی‌اش در بغداد رسید.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در جریان سفر خود به بغداد، با نخست‌وزیر، رئیس جمهور، رئیس پارلمان، مشاور امنیت ملی و برخی از سران احزاب عراقی دیدار کرد.

