رادیو نسیم، رسانه مناطق شیعه افغانستان به خاطر فشار طالبان تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رادیو نسیم در استان دایکندی افغانستان اعلام کرده که برنامههای خود را پس از ۱۳ سال فعالیت متوقف میکند.
این شبکه رادیویی دوشنبهشب(۲۰ مرداد) به مخاطبان خود اعلام کرد که شبکه رادیو نسیم پس از ۱۳ سال همصدایی با مردم دایکندی و بامیان خاموش میشود.
در اعلامیه رادیو نسیم آمده است: صداییکه از دل مردم برخاست، برای مردم گفت، دردهایشان را پژواک داد و لحظههای تنهاییشان را پر کرد، حالا دیگر در امواج خاموشی گم میشود.
این رسانه مناطق شیعه همچنین اظهار داشت: سیزده سال صدای امید، مهر، آگاهی و زندگی بودیم. از دل کوهها، کوچهها و قریههای دایکندی و بامیان از میان دردها و شادیها با شما بودیم. شنیدیم، گفتیم، گریستیم و خندیدیم. اما امروز با قلبی پر از اندوه باید بگوییم: «دیگر نمیتوانیم ادامه دهیم».
رادیو نسیم با بیان اینکه متوقف شدن برنامههای آن به معنای پایان عشق به این راه نیست، به گونه غیر مستقیم انتقاد کرده که توقف برنامههای آن نشان از زمانهای است که گاهی بیرحمتر از آن است که صداها را تاب بیاورد.
بازداشت مدیرمسئول و خبرنگاران رادیو نسیم
در همین حال، مرکز خبرنگاران افغانستان پنجشنبه هفته گذشته گزارش داد که استخبارات/اطلاعات طالبان، مدیر مسئول و دو خبرنگار رادیو نسیم در دایکندی را بازداشت کرده است.
این نهاد حمایتکننده رسانههای افغانستان گفته است که نیروهای طالبان حوالی ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه(۱۵ مرداد) سیفالله رضایی گزارشگر رادیو نسیم و قدرتالله موسوی، گزارشگر رادیو صدای قریه را که برای پوشش یک نشست در شهر نیلی، مرکز استان دایکندی رفته بودند، بازداشت کردند.
همزمان با بازداشت این خبرنگاران، اطلاعات طالبان در استان دایکندی به مرکز رادیو نسیم در شهر نیلی هجوم برده و مدیرمسئول آن را برای دومینبار در یک سال بازداشت کردند که تاکنون در زندان است.
هرچند مقامهای محلی طالبان دلیل بازداشت مدیرمسئول و خبرنگاران رادیو نسیم را بیان نکردهاند، اما گفته میشود که آنها به دلیل انتشار گزارش سازمان ملل در مورد فعالیتهای داعش و مخالفان مسلح طالبان، بازداشت شدهاند.
...........
پایان پیام/
نظر شما