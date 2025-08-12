  1. صفحه اصلی
۲۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۸
محافل رسانه‌ای فلسطین از احتمال عقب‌نشینی ارتش رژیم صهیونیستی از نوار غزه در چارچوب توافق آتش‌بس و ورود نیروهای ارتش مصر به این منطقه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری معای فلسطین به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که توافق آتش‌بس در غزه به زودی محقق می‌شود و قرار است ارتش رژیم صهیونیستی از این باریکه عقب‌نشینی کرده و ارتش مصر وارد این منطقه شود.

این منبع اضافه کرد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا به زودی از یک توافق فراگیر برای پایان دادن به جنگ در غزه خبر می‌دهد.

ترامپ در حالی تلاش می‌کند خود را عامل صلح در غزه نشان دهد که به صورت علنی و غیر علنی از جنایات رژیم صهیونیستی و نسل‌کشی مردم فلسطین حمایت می‌کند.

روزنامه یدیعوت آحارانوت نیز گزارش داده است که تلاش‌های پشت پرده برای تعیین «سمیر حلیله» یک تاجر فلسطینی به عنوان حاکم نوار غزه در جریان است.

