به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه معاریو نوشت: مانور نظامی ارتش رژیم صهیونیستی که از ترس وقوع حملات علیه اراضی اشغالی به ویژه از سمت ایران برگزار شد، نشان داد که شکافهای خطرناکی در سیستم دفاعی این رژیم وجود دارد.
در مانور مذکور نیز حملات زمینی، موشکی و حمله به شهرکهای صهیونیستنشین در کرانه باختری و شلیک موشک از سمت لبنان و یمن شبیهسازی و مشخص شد که شکافهای خطرناکی در سیستم دفاعی ارتش تلآویو وجود دارد.
معاریو اضافه کرد: خطرناکترین این شکافها به مرزهای مشترک با اردن برمیگردد به طوری که تنها یک تیپ در این منطقه مستقر است. ارتش رژیم صهیونیستی به قدرت آتش بیشتر و حرکت سریعتر برای واکنش فوری نیاز دارد.
