به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در سالهای اخیر، تلاشهای مداومی برای جلوگیری از برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا(ع) در استانهای مختلف پاکستان بهویژه در ایالت پنجاب صورت گرفته است. تازهترین نمونه این اقدامات، ممنوعیت ناگهانی سفر زمینی زائران به مقصد کربلا در ایام اربعین و اکنون، کوشش دولت مسلملیگ نواز در پنجاب برای وضع محدودیتهای غیرقانونی بهمنظور توقف پیادهروی اربعین در سراسر این ایالت است.
طبق گزارشها، دولت پنجاب با فراخواندن دارندگان مجوز برگزاری مراسم عزاداری، برپاکنندگان ایستگاههای صلواتی و اعضای کمیتههای امنیتی، آنان را تحت فشار قرار داده تا بهطور رسمی از مراسم پیادهروی اربعین اعلام برائت کنند. در غیر این صورت، تهدید شدهاند که نامشان در «فهرست چهارم» امنیتی درج خواهد شد. این اقدام، به گفته منتقدان، نقض آشکار اصل ۲۰ قانون اساسی پاکستان است که آزادیهای مذهبی و حقوق بنیادین شهروندان را تضمین میکند.
قانون اساسی پاکستان به همه شهروندان حق میدهد که بر اساس اعتقادات خود، آزادانه به برگزاری مراسم عبادی و آیینی بپردازند و دولت موظف به فراهمکردن تسهیلات برای این امر است. اما منتقدان میگویند دولت مسلملیگ نواز در پنجاب، بهجای حمایت از عزاداران، با اعمال محدودیتهای اجباری و غیرقانونی، اصول قانون اساسی را زیر پا گذاشته و مرتکب تروریسم دولتی شده است.
این در حالی است که در پاکستان، پیروان همه مذاهب اسلامی از آزادی کامل در برگزاری مناسک و تجمعات مذهبی برخوردارند؛ اما شیعیان و پیروان مکتب اهلبیت(ع) سالهاست با محدودیتها و موانع مکرر مواجهاند. منتقدان این رویکرد را بازتاب سیاستهای تبعیضآمیز و ضربهای به بنیانهای فکری و اعتقادی پاکستان میدانند.
