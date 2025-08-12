برگزاری مراسم اربعین در استان بغلان افغانستان با حضور زائران قندهاری + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم اربعین حسینی با حضور گسترده شیعیان و محبان اهلبیت(ع)، شب گذشته (دوشنبه ۲۰ مرداد) در مسجد جامع جعفریه شهر پلخمری، مرکز استان بغلان برگزار شد.
در این مراسم، کاروانی متشکل از حدود ۸۰ زائر از استان قندهار در جنوب افغانستان نیز حضور داشتند که پس از شرکت در برنامه، عازم زیارت امامزاده یحیی(ع) در استان سرپل در شمال این کشور شدند.
شرکتکنندگان با اجرای مداحی، نوحهخوانی و سینهزنی، بار دیگر بر وفاداری خود به آرمانهای عاشورا تأکید کردند.
عالمان دینی در این مراسم، امام حسین(ع) را محور وحدت امت اسلامی خوانده و اربعین را نماد عدالتخواهی و صداقت در پیام اسلام دانستند. آنان همچنین بر نقش برجسته حضرت زینب(س) در ماندگاری قیام عاشورا تأکید کردند.
