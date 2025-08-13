  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

وعده تأمین امنیت اربعین در استان سرپل افغانستان / آمادگی برای استقبال از زائران امام حسین(ع)

۲۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۵
کد خبر: 1716671
وعده تأمین امنیت اربعین در استان سرپل افغانستان / آمادگی برای استقبال از زائران امام حسین(ع)

بزرگان جامعه تشیع استان سرپل افغانستان در آستانه برگزاری مراسم اربعین حسینی، با فرمانده‌ی نیروی انتظامی این استان دیدار کردند. در این نشست، فرمانده‌ی نیروی انتظامی با استقبال از این دیدار، وعده داد که نیروهای امنیتی همکاری کامل برای برگزاری باشکوه و امن مراسم را خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روز گذشته، جمعی از بزرگان جامعه تشیع استان سرپل افغانستان با فرمانده‌ی نیروی انتظامی این استان دیدار و گفت‌وگو کردند.

این دیدار با محوریت بررسی تدابیر امنیتی و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری مراسم اربعین حسینی(ع) انجام شد.

فرمانده‌ی نیروی انتظامی سرپل افغانستان در این نشست ضمن خوش‌رویی و استقبال از حضور بزرگان، اطمینان داد که نیروهای امنیتی در روز اربعین آمادگی کامل برای حفاظت از زائران و مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم خواهند داشت.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، مردم سرپل فردا، پنج‌شنبه ۲۳ مرداد۱۴۰۴، میزبان زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خواهند بود.

همچنین طبق اطلاع‌رسانی برگزارکنندگان، بانوان می‌توانند پس از ساعت ۲ بعدازظهر با رعایت حجاب کامل در حرم مطهر امام‌زاده یحیی(ع) حضور پیدا کنند.

پیش از این ساعت، مساجد و تکایای مشخص برای پذیرایی و استراحت زائران مهیا شده است.

برگزارکنندگان این مراسم با دعوت از عموم مردم برای حضور پرشور، تأکید کرده‌اند که اربعین فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های امام حسین(ع) و نمایش وحدت و همبستگی میان مسلمانان است.

...

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha