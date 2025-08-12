به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین موسیپور، نماینده ولیفقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، پیش از ظهر امروز (سهشنبه) به همراه معاونین و مدیران این نهاد، با مرجع عالیقدر جهان تشیع، آیتالله العظمی مکارم شیرازی، در قم دیدار و گفتوگو کرد.
در ابتدای این دیدار، حجتالاسلام والمسلمین موسیپور با تسلیت ایام اربعین حسینی، گزارشی از رسالت، مأموریت و نقشآفرینی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ارائه کرد و اظهار داشت: برنامهریزی، سیاستگذاری، راهبری و هدایت مراسم و مناسبتهای ملی، انقلابی و مذهبی و بزرگداشت ایامالله، مأموریت ذاتی این شورا است و برگزاری این رویدادها در سراسر کشور با سازماندهی و نقشآفرینی مردم به عهده شورا قرار دارد.
وی با اشاره به نقش مؤثر شورا در بزنگاههای مهم تاریخ معاصر کشور افزود: در حوادث سالهای ۷۸، ۸۸، ۹۸، ۱۴۰۱ و همچنین در جنگ دوازده روزه، حضور بهنگام شورا برای خنثیسازی توطئههای دشمنان بسیار حائز اهمیت بود. در سالهای اخیر، این نهاد با رویکردی تحولآفرین و جدید، دامنه و کیفیت برنامههای خود را گسترش داده است.
در ادامه، آیتالله العظمی مکارم شیرازی با تقدیر از فعالیتهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تأکید کردند: برنامههای این شورا بسیار مفید و برای نظام جمهوری اسلامی حیاتی است. آثار و برکات اقدامات آن مشهود است و بیشک این کار بزرگ، عبادت محسوب میشود و در حفظ نظام تأثیر شگرف دارد.
ایشان با بیان اینکه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، توطئههای دشمنان را در عرصه جنگ نرم خنثی میکند، افزودند: از ظرفیتهای مردمی به بهترین نحو بهره میبرید و باید دانست که مبارزه تنها با سلاح نیست؛ گاه برنامههایی که شما متولی آن هستید، از هر سلاحی کارآمدتر و قویتر است. دعا میکنیم مشمول عنایات الهی باشید.
