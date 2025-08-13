لاریجانی: در کنار مردم عزیز لبنان خواهیم ایستاد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران صبح چهارشنبه وارد بیروت شد و قرار است با مقامات لبنان و حزب‌الله دیدارهایی داشته باشد.

جمعی از مردم لبنان در مجاورت فرودگاه بین‌المللی بیروت برای استقبال از دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران حضور یافتند.

لاریجانی به محض ورود به لبنان گفت: یک پیوستگی بین فرهنگ ایرانی و لبنانی وجود دارد، ما در شرایط مختلف در کنار مردم عزیز لبنان خواهیم ایستاد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران افزود: امروز ملاقات‌های مختلفی با رئیس جمهور، رئیس پارلمان، نخست وزیر و بسیاری از صاحب‌نظران سیاستمدار خواهم داشت، ما همواره به دنبال تحقق منافع ملی ملت لبنان خواهیم بود

این در حالی است که مجتبی امانی، سفیر ایران در بیروت سه شنبه در آستانه سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به لبنان گفت: سفر «علی لاریجانی» به لبنان، در برهه حساسی از تاریخ این کشور صورت می‌گیرد.

او تأکید کرد: علی لاریجانی در دیدارهای صریح خود در لبنان، دیدگاه ایران را بیان خواهد کرد.



