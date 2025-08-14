به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «مجتبی امانی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان، اعلام کرد که سفر دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به بیروت در همه سطوح موفقیت‌آمیز بود.

او گفت: در طول این سفر، مجموعه‌ای از دیدارهای خوب، دوستانه و صریح برگزار شد که به رفع هرگونه ابهام و نگرانی موجود درباره مواضع شفاف و روشن ایران کمک کرد.

امانی افزود که دیدار دکتر لاریجانی با شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله، حمایت مستمر ایران از لبنان و مقاومت آن در برابر دشمن اسرائیل را تقویت کرد.

شیخ نعیم قاسم نیز پیش‌تر از ایران به دلیل حمایت همیشگی از لبنان، مقاومت این کشور در برابر دشمن اسرائیل و پشتیبانی از وحدت، حاکمیت و استقلال لبنان قدردانی کرده بود.

دکتر علی لاریجانی روز گذشته در سفر رسمی خود به بیروت تأکید کرد که ایران آماده است در صورت هرگونه تشدید اقدامات اسرائیل، در کنار لبنان بایستد و نیز در صورت درخواست دولت لبنان، حمایت‌های لازم را ارائه دهد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸