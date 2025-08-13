  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

قاهره؛ میزبان مذاکرات آتش‌بس در غزه

۲۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۴
کد خبر: 1716524
منبع: خبرگزاری فارس
قاهره؛ میزبان مذاکرات آتش‌بس در غزه

جنبش حماس بامداد چهارشنبه گفت که هیأتی به سرپرستی «خلیل الحیه» برای بررسی راه‌های توقف جنگ غزه، وارد قاهره شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» بامداد چهارشنبه از انجام مذاکرات آتش‌بس غزه در قاهره خبر داد.

حماس در بیانیه‌ای گفت: «هیأتی از سران جنبش به سرپرستی خلیل الحیه برای گفتگو با مقامات مصری درمورد آخرین تحولات غزه، کرانه باختری و قدس اشغالی وارد قاهره شده است».

شبکه «المیادین» به نقل از این بیانیه گزارش داد: «این هیئت جلساتی را درمورد راه‌های توقف جنگ علیه نوار غزه، رساندن کمک‌ها و پایان دادن به رنج مردم ما در غزه برگزار می‌کند».

......................

پایان پیام / ۳۴۸

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha