به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» بامداد چهارشنبه از انجام مذاکرات آتشبس غزه در قاهره خبر داد.
حماس در بیانیهای گفت: «هیأتی از سران جنبش به سرپرستی خلیل الحیه برای گفتگو با مقامات مصری درمورد آخرین تحولات غزه، کرانه باختری و قدس اشغالی وارد قاهره شده است».
شبکه «المیادین» به نقل از این بیانیه گزارش داد: «این هیئت جلساتی را درمورد راههای توقف جنگ علیه نوار غزه، رساندن کمکها و پایان دادن به رنج مردم ما در غزه برگزار میکند».
