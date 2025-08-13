عمود ۲۰۲ مسیر نجف به کربلا و روایتِ خدمت بانوی تُرک در موکب شیعیان ترکیه + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حضرت اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام، موکب بین‌المللی «فاطمه الزهرا سلام‌الله‌علیها» که توسط شیعیان ترکیه اداره می‌شود، امسال نیز همچون سال‌های گذشته در مسیر نجف به کربلا، پذیرای زائران حسینی است. این موکب در حوالی عمود ۲۰۲ برپا شده و به یکی از مراکز خدمت‌رسانی به زائران تبدیل شده است.

یکی از بانوان خادم اهل ترکیه که در این موکب مشغول خدمت‌رسانی است، در گفتگویی کوتاه، احساسات خود را درباره این حماسه بزرگ بیان کرد.

او پیاده‌روی اربعین را فرصتی برای تجدید بیعت سالانه با آرمان‌های امام حسین (علیه‌السلام) دانست و گفت: «هر سال، مردم در این مسیر با امام حسین (ع) تجدید بیعت می‌کنند.»

این خادم ترک با اشاره به شور و اشتیاق وصف‌ناپذیر زائران افزود: این عشق آنچنان بزرگ است که مردم با وجود تحمل سخت‌ترین شرایط، خود را به این مسیر می‌رسانند.

حضور خادمان و زائرانی از کشورهای مختلف، از جمله ترکیه، بار دیگر جلوه‌ای از وحدت و عشق جهانی به اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) را در حماسه اربعین به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد که محبت به اهل بیت (ع) هیچ مرز جغرافیایی و زبانی نمی‌شناسد.

