سفارت ایران در بغداد مداخلات غیرقانونی آمریکا را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد بر اراده مشترک ایران و عراق برای تقویت روابط دو ملت همسایه و مسلمان بر مبنای حسن همجواری و احترام متقابل تاکید دارد و آن را ضامن صلح و ثبات و امنیت در مرزهای مشترک و منطقه میداند.
اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مخالفت با انعقاد یادداشت تفاهم همکاری ایران-عراق برای تقویت امنیت دو کشور و مقابله با تروریسم، مداخلهای غیرقابل قبول در روابط دو کشور مستقل همسایه بوده و گواه روشنی بر رویکرد ثباتزدای آمریکا در قبال کشورهای منطقه و نشانه تلاش مستمر سیاستگذاران این کشور برای تفرقهانگیزی میان ملتهای همسایه و مسلمان میباشد.
چنین موضعگیریهای مداخلهجویانهای ناقض اصول منشور ملل متحد و حقوق بینالملل مبنی بر "همکاری بین دولتها" میباشد.
