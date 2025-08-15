مانیفست مبارزان راه آزادی از کربلا تا عصر حاضر

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا: شعار جهانی امسال: "إِنَّا عَلَی الْعَهْدِ وَفِدْنَا" - نماد مقاومت، حماسه و جبهه حق علیه باطل

شعار "إِنَّا عَلَی الْعَهْدِ وَفِدْنَا" (ما به عهد خود وفاداریم) تنها یک عبارت زیبا نیست، بلکه سردار حماسه‌های جاویدان، پرچم مقاومت و وفاداری به میثاق الهی در نبرد حق علیه باطل است. این شعار، روحیه‌ای جهادی را زنده می‌کند که در طول تاریخ، ملت‌های مبارز و آزاده را در برابر ستمگران و مستکبران جهان ایستادگی داده است.

در این مقاله، با نگاهی انقلابی و حماسی، به بررسی ابعاد این شعار در میدان مقاومت، پایداری و نبرد نابرابر حق و باطل می‌پردازیم.



۱. عهد؛ میثاق خونین بین مجاهدان و خدا

الف) عهد در مکتب شهدا

- این شعار، یادآور پیمان ناگسستنی شهیدان با آرمان‌های الهی است. همان‌گونه که شهید حاج قاسم سلیمانی گفت:

"عهد ما با خدا، عهد خون است؛ نه جوهر و کاغذ!"

- در فرهنگ مقاومت، "وفاداری به عهد" یعنی پایمردی تا پای جان، همان‌گونه که رزمندگان در دفاع مقدس، حزب‌الله لبنان و مقاومت فلسطین ثابت کردند.

ب) عهد؛ سلاح مظلومان در برابر مستکبران

- تاریخ نشان داده است که حق‌طلبان همواره در اقلیتِ عددی، ولی در اکثریتِ معنوی بوده‌اند.

- از قیام امام حسین (ع) در کربلا تا مقاومت امروز فلسطین، شعار "إِنَّا عَلَی الْعَهْدِ وَفِدْنَا" رمز پیروزی مظلومان بوده است.



۲. فلسفه مقاومت در شعار "إِنَّا عَلَی الْعَهْدِ وَفِدْنَا"

الف) حق و باطل؛ نبردی همیشگی

- قرآن می‌فرماید:

"وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ"(1)

(سست نشوید و غمگین نباشید، شما برترید اگر ایمان داشته باشید.)

- این آیه نشان می‌دهد که پیروزی نهایی از آنِ جبهه حق است، حتی اگر امروز باطل ظاهراً قدرتمند به نظر برسد.

ب) مقاومت؛ تنها راه بقای امت‌های آزاده

- تجربه‌های تاریخی ثابت کرده‌اند که صلح ذلیلانه با دشمن، نابودی را به دنبال دارد، اما مقاومت، حتی اگر به ظاهر شکست بخورد، بذرهای پیروزی را می‌افشاند.

- غزه نمونه زنده این واقعیت است: با وجود محاصره و جنگ‌های نابرابر، هرگز تسلیم نشد و امروز به نماد امید مستضعفان جهان تبدیل شده است.



۳. نمادهای امروزین وفاداری به عهد مقاومت

الف) مقاومت اسلامی؛ از لبنان تا یمن

- حزب‌الله لبنان با شعار "ولاء و وفا"، بزرگ‌ترین ضربات را به رژیم صهیونیستی وارد کرده است.

- انصارالله یمن با کم‌ترین امکانات، در برابر ائتلاف متجاوز سعودی-آمریکایی ایستاده و ثابت کرده که اراده آهنین، از سلاح‌های پیشرفته مهم‌تر است.

ب) فلسطین؛ میدان آزمون وفاداری به عهد

- از انتفاضه تا عملیات طوفان الاقصی، جوانان فلسطینی نشان داده‌اند که عهدشان با سرزمین مقدس، تا پای جان است.

- شهدای فلسطین، مانند احمد یاسین و محمود عباس (نوجوان شهید شده در انتفاضه)، الهام‌بخش تمام آزادگان جهان شده‌اند.

۴. درس‌های جهانی این شعار برای جبهه حق‌طلبان

۱. وحدت؛ رمز پیروزی در نبرد نابرابر

- همان‌گونه که امام خمینی (ره) فرمودند:

"اگر همه ملت‌های مسلمان یک کلمه بگویند، هیچ قدرتی نمی‌تواند در مقابل آن‌ها بایستد."

- امروز، محور مقاومت (ایران، سوریه، حزب‌الله، فلسطین، یمن و...) نمونه عملی این وحدت است.

۲. استکبارستیزی؛ شرط بقای ایمان

- وفاداری به عهد یعنی هرگز تحت سلطه شیطان بزرگ (آمریکا و متحدانش) نایستادن.

- شهید سلیمانی نماد این استکبارستیزی بود؛ او با عملیات‌های دقیق و هوشمندانه، آمریکا را به زانو درآورد.

۳. امید به نصرت الهی

- قرآن وعده داده است:

"إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ"(2)

(*اگر خدا را یاری کنید، خدا هم شما را یاری می‌کند.*)

- مقاومت‌های موفق تاریخ (مانند پیروزی انقلاب اسلامی و آزادی جنوب لبنان) بر اساس همین ایمان شکل گرفته‌اند.

کلام آخر: عهد مقاومت، سکوی پرواز به سوی پیروزی

شعار "إِنَّا عَلَی الْعَهْدِ وَفِدْنَا"، فریاد بلند تمام مبارزان راه آزادی است. این شعار به ما یادآوری می‌کند که:

- حق همیشه پیروز است، حتی اگر باطل، زر و زور و تزویر داشته باشد.

- مقاومت تنها راه نجات است، نه مذاکره ذلیلانه با دشمن.

- وفاداری به عهد الهی، ضامن پیروزی نهایی است.

ما به عهد خود وفاداریم—این جمله، سلاح معنوی مستضعفان جهان در برابر مستکبران است. همان‌گونه که امام خامنه‌ای (حفظه‌الله) فرمودند:

"ملتی که مقاومت کند، قطعاً پیروز خواهد شد."

نویسنده: فاطمه پورعباس

پی نوشت:

1-آل عمران: ۱۳۹

2-محمد:7