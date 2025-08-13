به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دهمین همایش پیاده روی زیارت نرفتههای اربعین حسینی به همت ستاد مردمی اربعین اباعبدلله الحسین(ع) شهرستان رشت برگزار میشود.
این مراسم از مبداء از گلزار شهداء رشت تا گلزار شهداء آستانه اشرفیه برگزار میشود.
این راهپبمایی قرار است روز پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۴ از ساعت ۸ صبح در محل زیر پل جانبازان گلزار شهداء رشت آغاز شود.
علاقهمندان جهت ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره موبایل ۰۹۱۱۵۰۰۶۶۱۰ تماس حاصل نمایند.
همایش پیادهروی زیارت نرفتههای اربعین حسینی همراه با پذیرایی طول مسیر، غذای ناهار و همچنین وسیله نقلیه جهت برگشت میهمانان ابا عبدالله الحسین(ع) همراه خواهد بود.
-------------------------
پایان پیام/۳۴۴
نظر شما