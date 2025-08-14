حمله موشکی دوباره یمن به اسرائیل

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای اسرائیلی ضمن تأیید حمله موشکی از یمن به سرزمینهای اشغالی مدعی شدند که یک موشک بالستیک از یمن رصد شده است.
به گزارش این رسانهها، به دنبال این حمله موشکی، آژیر هشدار خطر شلیک موشک به صدا درنیامده است.
«حزام الأسد» عضو دفتر سیاسی انصارالله نیز در این باره گفت: از حمایت از غزه دست نخواهیم کشید.
وی تصریح کرد: تا زمانی که رژیم صهیونیستی تجاوز خود را متوقف نکرده و محاصره را برنداشته، با تمام توان به هدف قرار دادن دشمن صهیونیستی ادامه خواهیم داد.
پس از حمله رژیم صهیونیستی به غزه، نیروهای مسلح یمن در راستای حمایت از برادران مسلمان خود در غزه، حملات خود به سرزمینهای اشغالی را آغاز کردند.
به دنبال این حملات، خسارتهای جبران ناپذیری به بخشهای مختلف اقتصادی اسرائیل آمده است.
