احضار امام جمعه شیعه بحرینی به خاطر سخنانش درباره غزه

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای امنیتی بحرین روز سهشنبه شیخ محمدعلی سندی را بهدلیل خطبه اخیرش در نماز جمعه سند احضار کردند.
وی در این خطبه به موضوع زندانیان سیاسی اشاره، حملات مداوم به غزه را محکوم و برای شهداء طلب رحمت و مغفرت کرد.
بازجویی از این روحانی چندین ساعت بهطول انجامید و در نهایت با امضای تعهدنامه آزاد شد.
این احضار در حالی انجام میشود که از آغاز ماه محرم، موج بازداشتها و احضارها در بحرین افزایش یافته و در ایام عزاداری عاشورا و با نزدیکشدن به اربعین حسینی، شماری از علما، خطیبان، مداحان و شرکتکنندگان در مراسم عزاداری هدف قرار گرفتهاند.
