بازداشت اعضای یک باند سرقت موبایل از زائران اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان الحشد الشعبی عراق در بیانیه‌ای از بازداشت اعضای یک باند سرقت موبایل در مسیر «یا حسین»، (جاده نجف به کربلا) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، در بیانیه الحشد الشعبی آمده است که نیروهای اطلاعاتی الحشد، 4 نفر را در مسیر یا حسین بازداشت کردند.

در این بیانیه اشاره شده است که این افراد عامل سرقت موبایل از مواکب و حسینه‌ها بودند و آنها را برای خرید مواد مخدر می‌فروختند.

الحشد الشعبی توضیح داد که این افراد از فضای زیارت مبارک اربعین امام حسین (ع) برای بدنام کردن شعائر حسینی سوء استفاده کردند.

اعضای این باند به همراه لوازم کشف شده به طرف‌های ذیربط تحویل داده شدند.

