مردی که سیاست عباسیان را شکست داد

امام علیبنموسیالرضا (علیهالسلام)، هشتمین امام شیعیان، از چهرههای برجسته تاریخ اسلام است که در دوران خفقان عباسیان، با مدیریت حکیمانه خود، نه تنها تشیع را حفظ کرد، بلکه به عنوان عالم آل محمد (ص) شناخته شد. این مقاله با استناد به منابع معتبر شیعه و سنی (مانند المیزان، بحارالانوار، عیون اخبار الرضا، اصول کافی، و مقاتل الطالبیین) به بررسی ابعاد مختلف زندگی، فضایل، نقش سیاسی-علمی و شهادت ایشان میپردازد.
۱. تولد و نسب امام رضا (ع)
امام رضا (ع) در ۱۱ ذیالقعدة ۱۴۸ هجری در مدینه متولد شدند. پدر بزرگوارشان امام موسیکاظم (ع) و مادرشان نجمه خاتون (امالبنین) بود که از بانوان پرهیزگار به شمار میرفتند.
نقلهای تاریخی درباره ولادت:
- شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا مینویسد:
> «وقتی نجمه خاتون به امام کاظم (ع) خبر داد که در خواب پیامبر (ص) را دیده است، امام فرمودند: "این فرزند، خیر دنیا و آخرت است."»(۱)
- علامه مجلسی در بحارالانوار از امام جواد (ع) نقل میکند:
> «پدرم (امام رضا) فرمود: پدرم موسیبنجعفر (ع) مرا "رضا" نامید، زیرا خداوند در آسمان و رسولالله و ائمه در زمین از او راضی بودند.»(۲)
۲. فضایل اخلاقی و علمی امام رضا (ع)
الف) علم بیکران امام
امام رضا (ع) در عصر خود به عالِمِ آلِ محمد (ص) شهرت داشتند. مأمون عباسی که خود را حامی علوم میدانست، مجبور شد مناظرات علمی بزرگی را با حضور ایشان ترتیب دهد.
مناظرات علمی:
- مناظره با جاثلیق (عالِم مسیحی) که در عیون اخبار الرضا آمده است. امام با استدلالهای محکم، حقانیت اسلام را ثابت کردند.
- مناظره با عمران صابی (فیلسوف مشهور) که در بحارالانوار (ج۴۹، ص۱۷۸) ثبت شده است.
ب) سیره اخلاقی و زهد
- شیخ مفید در الاختصاص (ص۳۵۶) مینویسد:
> «امام رضا (ع) هرگز با سخن یا عمل به کسی ظلم نکرد و همواره به مستضعفان کمک میکرد.»(۳)
- ابنخلکان در وفیات الاعیان میگوید:
> «امام رضا (ع) در عین مقام ولایتعهدی، سادهزیست بود و لباس خشن میپوشید.»(۴)
۳. امام رضا (ع) و سیاست عباسیان
الف) ولایتعهدی اجباری
مأمون عباسی برای خاموش کردن قیامهای علویان، امام رضا (ع) را به مرو دعوت کرد و ولایتعهدی را به ایشان پیشنهاد داد. اما امام با آگاهی از توطئههای مأمون، این مقام را با شرط عدم دخالت در امور حکومتی پذیرفتند.
نقل تاریخی از المیزان:
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان تحلیل میکند:
> «امام رضا (ع) میدانست که مأمون قصد فریب دارد، اما برای حفظ جان شیعیان و استفاده از این فرصت برای تبلیغ اسلام، این مسئولیت را پذیرفت.»(۵)
ب) شهادت امام به دست مأمون
سرانجام مأمون که از نفوذ روزافزون امام هراس داشت، در سال ۲۰۳ هجری ایشان را با انگور مسموم به شهادت رساند.
روایت شهادت در بحارالانوار:
علامه مجلسی در بحارالانوار از ابنبسطام نقل میکند:
> «مأمون دستور داد تا امام را با سمّ شهید کنند. وقتی حال امام به شدت بد شد، فرمودند: "اگر مرا با زهر شهید کنند، هر که بر من بگرید، بهشت بر او واجب میشود."»
۴. میراث امام رضا (ع)
الف) احادیث و روایات
امام رضا (ع) احادیث بسیاری در توحید، امامت، اخلاق و فقه بیان کردهاند. برخی از مهمترین احادیث ایشان:
- حدیث سلسلةالذهب :
> «کلمةُ لا إلهَ إلا اللهُ حِصْنی، فَمَنْ قالَها دَخَلَ حِصْنی...»
(کلمه لا اله الا الله دژ من است، پس هر که آن را بگوید، در دژ من وارد میشود...)
ب) برکات حرم رضوی
حرم مطهر امام رضا (ع) امروز به عنوان کعبه آمال شیعیان و مرکز علمی-فرهنگی جهان اسلام شناخته میشود.
امام رضا (ع) در شرایط سخت عباسیان، با درایت و علم بینظیر خود، اسلام ناب را زنده نگه داشتند. شهادت ایشان نه تنها پایان راه نبود، بلکه سرآغاز گسترش تشیع در ایران و خراسان شد.
منابع:
۱. عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق.
۲. بحارالانوار، علامه مجلسی.
۳. المیزان، علامه طباطبایی.
۴. اصول کافی، کلینی.
۵. مقاتل الطالبیین، ابوالفرج اصفهانی.
